Приходить і, як хвиля, зникає, – TAYANNA розповіла про стосунки екс-чоловіка та її сина

Українська виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) в новому випуску шоу "Слава +" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" розповіла про відносини з Єгором Глєбом, від якого народила сина Даніеля.

Зірка зізналась, що тепер ставиться до стосунків значно простіше, адже раніше надто залежала від чоловіків. Сьогодні ж вона не вкладає в стосунки епічності та ставиться до романів легко.

Читайте також: Бив і зраджував: TAYANNA шокувала розповіддю про колишнього чоловіка

Щодо її екс-чоловіка Глєбова, саунд-продюсера Black Star, який нещодавно закрутив роман з українською співачкою Ані Лорак, то, за словами TAYANNA, він має доволі специфічне ставлення до їхнього сина.

Мій колишній чоловік, який є батьком для мого сина, був "юхуу" (гулящим чоловіком– LifeStyle 24). Зараз він напливами з'являється в житті Даніеля: він приходить до сина, погрався-погрався зі словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дні знову, як хвиля, зникає. І потім приходить ще через півроку,

– поділилась співачка.



TAYANNA розповіла про особисте в програмі "Слава +" на "Люкс-ФМ" / Скріншот з відео

Тетяна Решетняк розповіла, що, звісно, хоче бачити батька із Даніелем частіше, але сам син тепер сприймає лише її, а про біологічного батька майже не згадує.

"Зараз немає чого звинувачувати людину, у нього таке життя, він так сприймає цю ситуацію. Мабуть, у нього немає інстинкту батька або відчуття батьківства, тому він так живе", – додала TAYANNA.

Окрім цього, співачка на YouTube-каналі ексклюзивно розповіла про роман з Філіпом Коляденко, контракт з Аланом Бадоєвим та спогади з дитинства.

Дивіться випуск з TAYANNA у програмі "Слава +" на "Люкс ФМ":