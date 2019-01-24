Приклад для наслідування: Каміла Паркер Боулз вийшла в світ такою ж сумкою, як у Меган Маркл

Дружина принца Чарльза стала гостею благодійного заходу в Лондоні. Для світської події Каміла Паркер Боулз обрала ідентичну сумку, як у Меган Маркл, яку вона засвітила під час одного з перших виходів у статусі наречної принца Гаррі.

71-річна дружина принца Чарльза відвідала центр благодійності Jewish Care Brenmer Centre, який відзначав свою 80-ту річницю, в середу, 23 січня. Створена організація відповідає за допомогу єврейській спільноті у Лондоні.

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Для світського виходу Каміла Паркер Боулз обрала класичний темно-зелений костюм, цупкі чорні колготки і туфлі на невисоких підборах. Однак найбільше уваги у її образі привернула сумка смарагдового кольору від іспанського бренду, що має назву DeMellier London.

Як виявляється, у січні 2018 року Гаррі Меган Маркл здійснила один з перших офіційних виходів у статусі нареченої принца Гаррі. Тоді вона одягнула чорний total look, зробивши акцент на зеленій сумці під назвою Mini Venice, що коштує 295 фунтів стерлінгів. Ймовірно, дружина принца Чарльза вподобала смак 37-річної Меган і вирішила придбати таку ж саму сумку і для себе. Тим паче, вона ідеально підійшла до її зеленого костюма.



Каміла Паркер Боулз засвітила таку ж сумку, як в Меган Маркл / Getty Images



Офіційний вихід Меган Маркл у січні 2018 року / Getty Images