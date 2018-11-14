Прикраси французької королеви виставили на престижний аукціон у Женеві: фото

14 листопада у швейцарській Женеві відбудеться аукціон, де буде виставлено чимало ексклюзивних ювелірних виробів. Серед них – прикраси, які колись належали французькій королеві Марії Антуанетті та не були доступні для загального огляду понад 200 років.

Про це повідомляє BBC.

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Серед представлених прикрас – підвіска з перлами, діамантові сережки та іменна каблучка Марії-Антуанетти. Ювелірні вироби є частиною великої колекції, яку виставила на продаж королівська династія Пармських Бурбонів.

Один із найстаріших аукціонних домів світу Sotheby's називає колекцію "однією з найважливіших, які коли-небудь з’являлись на ринку".

У один із виробів, каблучку, поміщено пасмо волосся королеви.



Каблучка французької королеви

Підвіска вартістю у 2 мільйони доларів стала найдорожчим експонатом аукціону.



Найдорожчий експонат



Прикраси королеви Марії-Антуанетти

Також на аукціон виставлені речі французького короля Карла X, ерцгерцогів Австрії та герцогів Парми. Серед них – алмазна тіара вартістю до 550 тисяч доларів.

Хто така Марія-Антуанетта? Королева Франції, дружина Людовика XVI, дочка Марії Терезії й Франца I. Від початку Французької революції натхненниця контрреволюційних змов та інтервенції. Засуджена Конвентом і страчена на гільйотині у 37 років. Перш ніж втекти з Франції з Людовиком XVI встигла вивезти свої ювелірні вироби родині в Австрію.