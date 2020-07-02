Співачка з Львівщини продовжує розбурхувати мережу гарячими кадрами. На черговій серії фото Ірина Федишин зображена у купальнику, прикривши оголені груди букетом квітів.

Звабливі знімки народна улюблениця поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре продемонструвала свою жіночність та сексуальну фігуру, не залишившись без увагу шанувальників.

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Ірина позувала із величезним букетом квітів на балконі готельного номера на тлі безмежного моря. Світлини були зроблені в Одесі, де виконавиця відпочиває вже декілька днів.

Співачка постала перед камерою у чорних мінішортах та малиновому верху від купальника. Таке вбрання гарно підкреслило оголені груди знаменитості, які вона прикрила розкішним букетом ароматних квітів. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду і одягнула на голову солом'яну панаму. На обличчі зробила легкий макіяж із коричневою помадою на губах. Завершила пляжний образ великими сонцезахисними окулярами із темними лінзами.

Артистка, як завжди, випромінює лише позитивні емоції, демонструючи красиву усмішку.



Ірина Федишин продемонструвала спокусливий образ / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин із букетом квітів / Instagram / @irynafedyshyn