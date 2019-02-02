Прикрила груди руками: Ельза Госк опублікувала пікантне фото топлес (18+)

30-річна Ельза Госк, яка є однією з "ангелів" Victoria's Secret, не перестає дивувати відвертими знімками. Так, напередодні шведська модель похизувалася світлиною топлес.

Нові сексуальні фото, на яких Ельза Госк позує без вбрання, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. До слова, нещодавно вона поділилася подібними знімками, коли брала участь у фотосесії зі змією.

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На нових фото 30-річний "ангел" Victoria's Secret постала у грайливих позах і сексуальних образах. На одному зі знімків Ельза Госк позувала перед камерою у короткій чорній сукні, сидячи на кріслі, вкритому білосніжним простирадлом. Вона сексуально підняла одну ніжку вверх, поставивши її на іншу.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Однак найбільше уваги шанувальників привернула світлина, на якій модель позувала у джинсах з низькою талією і топлес. Вона прикрила груди руками і пронизливим поглядом дивилася повз камеру. На цій світлині Ельза яскраво продемонструвала, що підтримує ідеальну форму.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa