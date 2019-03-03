Прикрила груди руками: Кайлі Дженнер знялася в звабливій фотосесії

Одна з найбагатших зірок Instagram продовжує наповнювати свою сторінку в соціальній мережі спокусливими знімками з фотосесій. Так, нещодавно 21-річна Кайлі Дженнер поділилася світлинами, на яких вона позує в прозорій сукні, прикриваючи груди руками.

Чорно-білі знімки завжди будуть актуальними, попри те, що з першого погляду мають вигляд застарілих. Доказом цього є декілька кадрів з нової фотосесії однієї з найбагатших зірок Instagram, згідно з рейтингом Forbes.

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На свіжих світлинах модель позувала перед українським фешн-фотографом і режисером кліпів Сашою Самсоновою. Як результат співпраці однієї з найулюбленіших зірок сьогодення і популярного фотографа стали спокусливі знімки, які Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кожній зі світлин 21-річна модель позувала на однотонному білому фоні, контрастом для якого слугувало темне волосся Кайлі Дженнер і чорна міні-сукня. Що цікаво, тканина по довжині вбрання була прозорою, оскільки зірка прикривала груди руками, а родзинкою стали чорні великі горохи, які знову вриваються в тренди. Сексуальний образ Кайлі Дженнер доповнили чорні чоботи на підборах.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner