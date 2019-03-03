Прикрила груди руками: Кайлі Дженнер знялася в звабливій фотосесії

703
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Одна з найбагатших зірок Instagram продовжує наповнювати свою сторінку в соціальній мережі спокусливими знімками з фотосесій. Так, нещодавно 21-річна Кайлі Дженнер поділилася світлинами, на яких вона позує в прозорій сукні, прикриваючи груди руками.

Чорно-білі знімки завжди будуть актуальними, попри те, що з першого погляду мають вигляд застарілих. Доказом цього є декілька кадрів з нової фотосесії однієї з найбагатших зірок Instagram, згідно з рейтингом Forbes.

Читайте також: Кайлі Дженнер розповіла про пластику, гроші і материнство: цікаві деталі

На свіжих світлинах модель позувала перед українським фешн-фотографом і режисером кліпів Сашою Самсоновою. Як результат співпраці однієї з найулюбленіших зірок сьогодення і популярного фотографа стали спокусливі знімки, які Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кожній зі світлин 21-річна модель позувала на однотонному білому фоні, контрастом для якого слугувало темне волосся Кайлі Дженнер і чорна міні-сукня. Що цікаво, тканина по довжині вбрання була прозорою, оскільки зірка прикривала груди руками, а родзинкою стали чорні великі горохи, які знову вриваються в тренди. Сексуальний образ Кайлі Дженнер доповнили чорні чоботи на підборах.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
 

 

blog_ava
Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
3 березня
3658
Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
383
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1219
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7074
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 926
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
662
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук