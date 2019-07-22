Прикрила оголені груди руками: 45-річна Кейт Мосс знялася для європейського журналу

Одна з найпопулярніших супермоделей 90-х, британська ікона моделінгу, Кейт Мосс, не соромиться оголюватися перед камерою, незважаючи на свій вік. Струнка британка знялася для обкладинки серпневого номера європейського глянцю.

Мода на знімки, де моделі прикривають інтимні частини тіла стала справжньою традицією. У такій фотосесії знялася чи не кожна популярна модель сучасності, тому гаряче оголене фото могло б не бути сюрпризом, але не тоді, коли перед камерою позує культова британська модель Кейт Мосс.

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Зірка подіумів 90-х до сьогодні користується неабиякою популярністю, однак на показах чи обкладинках глянців з'являється дуже рідко. Тому її співпраця з європейським глянцем, у якій вона погодилася оголитися, стала справжньою несподіванкою.

Гарячі фото 45-річної Кейт Мосс з'явилися на офіційній сторінці фотографів Inez and Vinoodh, які знімали багатьох зірок для серпневого випуску європейського журналу Dust Magazine. На портретному фото вона млосним поглядом дивиться прямо в камеру, а оголені груди необережно прикриває долонями.



Кейт Мосс / Instagram / @inezandvinoodh