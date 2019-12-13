Прикрив інтимні місця рушником: пікантне фото актора Віна Дизеля (18+)

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Актор Він Дизель / Instagram / @vindiesel

На сторінці іменитого актора в інстаграмі з'явилася відверта світлина. На ній знаменитість позує цілком оголений. Інтимні місця його тіла прикриті рушником, на якому скотчем прикріплений банан. Такий вчинок зірки розбурхав не лише активність його прихильників, а й уяву. Він Дизель вклав у фото особливий підтекст.

Зірка стрічки "Форсаж" на особистій сторінці опублікував промовисте фото. На світлині ідеально видно м'язисте тіло та збавливий торс. У свої 52 роки голлівудськи актор продовжує вражати приголомшливою фізичною формою та сталевими м'язами. Проте в центрі уваги опинився банан, приклеєний скотчем до білого рушника. 

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Інтимне фото Віна Дизеля має певний підтекст. Він лаконічно прокоментував свій перформанс і згадав відомого художника Майкла Мюллера, який часто ділиться кумедними знімками знаменитостей. 

Haha... Майкл Мюллер. #ArtBasel,
– написав актор під еротичним фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vin Diesel (@vindiesel)

Проте на такий відвертий вчинок зірку надихнув найбільший міжнародний ярмарок сучасного мистецтва Art Basel, який відбувся в Маямі. Автор Мауріціо Каттелан представив свій арт-об'єкт "Комік" (Comedian) – банан, приклеєний до стіни шматком непрозорого скотчу, який коштував 120 тисяч доларів. Проте художник Девід Датун вирішив також представити свій перформанс "Голодний художник" і з'їв банан. Відео стрімко підкорило мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Datuna (@david_datuna)

Таким екстраординарним чинон Він Дизель доєднався до світового челенджу і посміявся з ярмарки Art Basel. Напевно, його ідея виявиться найбільш бунтарською та еротичною. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Голлівуд Еротика Новини LifeStyle
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