Приквел "Гри престолів": в Ірландії завершили зйомки пілотної серіїї

Телеканал HBO розпочав роботу над створенням приквелу (попередньої історії) до знаменитої "Гри престолів", у якого ще досі немає офіційної назви. Знімальна команда вже завершила зйомки першої пілотної серії в Белфасті, Ірландія, та Італії.

Інформацію про знімальний процес підтвердило керівництво НВО під час прес-туру Асоціації критиків телебачення, повідомляє The Wrap. Керівник відділу програмування HBO Кейсі Блойс зазначив, що наразі ще не бачив, що вийшло, але сподівається, що він побачать той результат, на який сподівався. Про старт знімального процесу в мережі стало відомо ще у червні 2019 року.

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Чоловік також додав журналістам, що на підхід до створення приквелу аж ніяк не повпливала реакція глядачів на 8 сезон. Думки з приводу фіналу були різними, втім, телеканал HBO не збирається стояти на досягнутому і хоче ще раз створити кінематографічний шедевр.

Кейсі Блойс також прокоментував ситуацію стосовно петиції про перезняття фінального сезону "Гри престолів". За словами очільника студії, у прихильників серіалу склалось аж надто різне бачення на фінал ще задовго до його прем'єри. Тому, яка б кінцівка у серіалі не була, вона б однаково викликала обурення. Він підозрює, що цією петицією фанати просто хотіли ще раз повернути на телебачення "Гру престолів".

"У тому, щоб мати на своєму каналі надзвичайно популярне шоу, є не так вже багато мінусів. І у багатьох людей є своє уявлення про те, як воно повинно завершитись. Петиція показала, що до серіалу проявляється великий інтерес і навіть пристрасть, але це не те, над чим ми серйозно замислювалися", – спростував усі здогадки та чутки про перезнімання 8 сезону Кейсі Блойс.

Що таке "Гра престолів"?"Гра престолів" – фентезійний серіал знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.