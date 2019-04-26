Примусова тим, хто цурається, – Ольга Сумська по-особливому відреагувала на закон про мову

Акторка Ольга Сумська, за блогом якої стежать понад 530 тисяч користувачів мережі, не оминула увагою закон про мову. У день його прийняття, 25 квітня, артистка опублікувала тематичний допис.

В особливий для України день Ольга Сумська вирішила висловити своє ставлення до закону про мову, обравши для цього особливу форму. Знаменита акторка процитувала вірш Дмитра Білоуса, який стосувався мови.

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"Примусова тим, хто цурається, А хто любить, той легко вчить", – йдеться у вірші.

Та не обійшлось і без хейтерів. Один з користувачів мережі пригадав Ользі Сумській, що у буденному житті вона часто спілкується російською. На такий докір акторка миттєво відреагувала.

"Володію російською і говорю нею, в чому проблема? Сенс поста в тому, щоб земляки поважали державну мову", – заявила Ольга Сумська.

Що таке закон про мову

У четвер, 25 квітня, парламент проголосував за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Документ підтримали 278 депутатів Верховної Ради. Згідно із законом, змінюється мовна політика та умови її реалізації.



Закон про мову: що варто знати / 24 Канал