Примусова тим, хто цурається, – Ольга Сумська по-особливому відреагувала на закон про мову

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Ольга Сумська про закон про мову
Ольга Сумська про закон про мову / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська, за блогом якої стежать понад 530 тисяч користувачів мережі, не оминула увагою закон про мову. У день його прийняття, 25 квітня, артистка опублікувала тематичний допис.

В особливий для України день Ольга Сумська вирішила висловити своє ставлення до закону про мову, обравши для цього особливу форму. Знаменита акторка процитувала вірш Дмитра Білоуса, який стосувався мови.

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"Примусова тим, хто цурається, А хто любить, той легко вчить", – йдеться у вірші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо з українською мовою В тебе, друже, не все гаразд, Не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, А хто любить, той легко вчить: Все, як пишеться, в ній вимовляється, – Все, як пісня, у ній звучить. І журлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, І Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, Рідна мова – основа життя. Хіба мати бува примусовою? Непутящим бува дитя! - Дмитро Білоус Фото: @vitaliyborysyuk ?

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Та не обійшлось і без хейтерів. Один з користувачів мережі пригадав Ользі Сумській, що у буденному житті вона часто спілкується російською. На такий докір акторка миттєво відреагувала. 

"Володію російською і говорю нею, в чому проблема? Сенс поста в тому, щоб земляки поважали державну мову", – заявила Ольга Сумська. 

Що таке закон про мову

У четвер, 25 квітня, парламент проголосував за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Документ підтримали 278 депутатів Верховної Ради. Згідно із законом, змінюється мовна політика та умови її реалізації.

Закон про мову: що варто знати
Закон про мову: що варто знати / 24 Канал

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Законодавство
Джерело: LifeStyle 24
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