Від коронавірусу не застрахований ніхто. Не є винятком і королівська сім'я. COVID-19 вже перехворів 71-річний принц Чарльз. Член монаршої родини розповів, як коронавірусна хвороба вплинула на його життя та з якими наслідками він зараз бореться.

Про те, що принц Чарльз переміг коронавірус та завершив самоізоляцію з'явилася у ЗМІ ще 30 березня. Тепер на сайті BBC повідомляють, що після одужання у спадкоємця королівської сім'ї досі не відновився нюх та смак.

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Принц Чарльз розповів про своє самопочуття лікарям, коли відвідував державну лікарню у англійському місті Глостер. Під час зустрічі разом із ним була дружина Камілла. Саме тоді монарх зазначив, що після коронавірусної інфекції його здоров'я не відновилося повністю.

Він розповів про те, як втратив нюх та смак. Додав, що вони досі не повернулися до нього,

– розповіла помічниця лікаря Джефф Міллс, яка також була на зустрічі.

Оскільки пандемія коронавірусу триває, то члени королівської родини продовжують дотримуватися встановлених правил безпеки. Подружжя принца Чарльза та Камілли при спілкуванні з медичним персоналом дотримувалися соціальної дистанції задля збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих.

Що відомо про коронавірус у принца Чарльза?

Про хворобу 71-річного сина Єлизавети ІІ стало відомо 25 березня. Він зробив тест на COVID-19, який виявився позитивним. Згідно з урядовими вказівками герцог Уельський перебував на самоізоляції протягом семи днів. Спершу у нього почали з'являтися легкі симптоми, а згодом лікарі підтвердили вірусну пневмонію, яку спричинив коронавірус.

Дружина принца – Камілла мала негативні результати тесту на COVID-19, а з матір'ю – королевою Єлизаветою ІІ, він контактував задовго до того, як дізнався про інфікування.

Зазначимо, станом на 19 червня у Великій Британії зафіксували 301 815 випадків інфікування коронавірусом. COVID-19 забрав життя 42 461 жителя країни.