Герцоги Сассекські разом з іншими зірками перечекали жорсткий карантин у своєму будинку і нарешті вийшли на публіку. Вони взяли участь в приготуванні смаколиків у благодійній організації HomeBoysInd в Лос-Анджелесі. Особливістю такої організації є те, що вона допомагає з роботою і соціалізацією колишнім членам кримінальних банд.

В рамках ініціативи #FeedHOPE принц Гаррі і Меган Маркл вперше за довгий час відвідали кафе та пекарню, які відносяться до організації, і разом з колишніми злочинцями разом готували їжу. Королівське подружжя було у масках та сітках для волосся. Що цікаво, Меган Маркл співпрацює з HomeBoysInd з 20 своїх років, адже вступила туди разом зі своєю мамою Дорією Редлан. Про це повідомляють у The Daily Mail.

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З нами були не герцог і герцогиня Сассекскі, а просто Гаррі і Меган. Вони працювали на рівних разом з членами організації в пекарні і кафе. Це був справжній взаємозв'язок, одна команда,

– поділився враженнями керуючий HomeBoysInd Грег Бойл.

Чоловік додав, що принц Гаррі і Меган були дружелюбними, простими і добрими.

"Весь персонал був задоволений тим, що вони знайшли час, щоб побачити і почути нас і разом з нами відправитися в цю подорож. Ми ніколи цього не забудемо", – додали в організації.

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Варто додати, що це вже не перша акція, до якої долучилось королівське подружжя в час пандемії коронавірусу. У квітні Меган і Гаррі стали волонтерами благодійної організації Angel Food і розносили в Лос-Анджелесі продукти тим, хто цього потребує і не може за ними вийти у магазин.