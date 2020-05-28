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Принц Гаррі та Меган Маркл потерпають від атак дронів: подружжя звернулось до поліції

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські і після складання королівських обов'язків потерпають від надмірної уваги ЗМІ. У Лос-Анджелесі на фото принца Гаррі та Меган Маркл влаштували справжнє полювання, через що подружжя змушене було звернутись до правоохоронців.

За даними The Daily Beast, принц Гаррі та Меган Маркл і в елітному будинку з великими парканами та приватною охороною можуть тільки мріяти про спокійне життя. У прагненні зробити ексклюзивні кадри папараці здійснюють своєрідні атаки з дронів. Безпілотники з камерами масово запускають над маєтком, в якому герцоги Сассекські живуть з 1-річним сином Арчі. Тому інколи пара навіть не має змоги відпочити на власному ж подвір'ї. – 

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Наразі принц Гаррі та Меган Маркл звернулись із заявою до поліції. У документі вони вказали, що атаки здійснювались 9, 19, 20, 21 і 25 травня. Дрони пролітали на висоті 6 метрів над землею, створюючи моторошний гул.

Інсайдери видання зізнаються, що герцоги Сассекські не знають, яке видання замовило ці ексклюзивні кадри. Вони й не впевнені, чи папараці керують безпілотниками. Однак після погроз, які отримували Гаррі та Меган, ситуація є досить загрозливою. 

"Меган отримувала погрози та расистські образи, коли виходила заміж, тому загроза терору для них реальна. Крім того, уявіть, якби ви були на їх місці, що б ви відчували, коли дрони гудуть у вас над головою, поки ви намагаєтеся пограти з сином?" – зазначив інсайдер.

Де живуть принц Гаррі та Меган Маркл

Після оголошення про складання королівських обов'язків герцоги Сассекські кілька місяців провели у канадському Ванкувері. Там їхньою охороною займались правоохоронці Скотленд-Ярду та місцева поліція. Тому у подружжя не виникало таких проблем, як у США.

Проте, як тільки домовленість з королевою Єлизаветою ІІ набула сили, принц Гаррі та Меган Маркл покинули орендований маєток в Канаді та переїхали до Лос-Анджелеса. Подружжя спершу планувало оселитись у будинку, який раніше належав Мелу Гібсону. Однак згодом вибір впав на розкішну нерухомість, яку продавав режисер Тайлер Перрі. Вартість будинку оцінюють у 600 мільйонів доларів, а оренда його сягає 40 тисяч доларів за місяць. Тепер же пара вкотре планує переїзд.

Будинок, в яком живуть принц Гаррі та Меган Маркл Будинок, в якому живуть принц Гаррі та Меган Маркл / US Magazine

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США Новини LifeStyle LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл Королівська сім'я
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