22 липня первісток герцогів Кембриджських святкує день народження. Напередодні свята принц Вільям та Кейт Міддлтон вирішили привітати сина, розмістивши його нові фото у мережі. А от які сюрпризи підготували на 7-річчя Джорджа, подружжя вирішило не розсекречувати.

Нові фото представника монархії з'явились у твіттері Кенсінгтонського палацу. В офіційному повідомленні помічники принца Вільяма і Кейт Міддлтон вирішили вказати, що автором зйомки була знаменита мама іменинника. Герцогиня Кембриджська ще зі студентських років захоплюється фотографіями, тому часто влаштовує для своїх нащадків імпровізовані зйомки на природі.

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Ймовірно, світлини принца Джорджа Кейт зробила в Норфолку, де подружжя з дітьми оселилось на час карантину. На кадрах маленький представник монархії позував зі щасливою усмішкою, що зворушило всіх прихильників королівської родини. Водночас у мережі не приховували захвату від схожості принца Вільяма та його сина Джорджа.



Принц Джордж святкує день народження / Фото Twitter / @KensingtonRoyal

Як святкуватимуть 7-річчя Джорджа

Королівська родина ніколи не дає коментарів щодо приватного життя. Відтак деталі святкування днів народження преса може отримати тільки від інсайдерів з палацу. Та існують в представників монархії правила, які вкрай рідко порушуються. Так, за традицією, принц Джордж на 7-річчя отримає привітання від своїх родичів телефоном та в мережі.

Ймовірно, Кейт Міддлтон і принц Вільям влаштують для іменинника закрите сімейне свято, адже через пандемію коронавірусу подружжю доведеться відмовитись від гучного застілля з дитячими розвагами. Герцогиня Кембриджська зазвичай дбає про раціон своїх трьох дітей, однак на їхні дні народження сама пече торт з кремом. Тому свято принца Джорджа не стане винятком, а маленький наступник престолу отримає в дарунок смачний десерт.

Та які ще сюрпризи королівське подружжя підготувало для первістка, наразі невідомо. На 6-ий день народження Джордж попросив у дарунок від батьків біноклі для стеження за птахами. Окрім цього, принц Вільям і Кейт Міддлтон придбали для дитини електричний автомобіль, про який він мріяв тривалий час.



Син принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Фото Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Вільям з дітьми / Instagram / @kensingtonroyal