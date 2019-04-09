Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари

Перший спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський та його друга дружина Камілла Паркер-Боулз святкують 14 річницю після одруження. 9 квітня 2005 року син Єлизавети ІІ та уродженка Великобританії узаконили свої відносини після багатьох років таємного роману.

Ще до одруження з Діаною Спенсер принц Чарльз мав почуття до Камілли Шанд (дівоче прізвище, – LifeStyle 24), які були взаємними. Проте, королева Єлизавета ІІ не розглядала її як відповідну кандидатуру для свого сина, незважаючи на те, що Камілла походила зі знатного роду.

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У 1973 році вона вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза, а принц Чарльз у 1981 році одружився з Діаною Спенсер. Однак, попри законні шлюби, їхній романтичні стосунки продовжувалися. Вони зустрічалися поза очима своїх супутників і про це говорила вся Британія.



Принц Чарльз і Камілла 1980-ті роки / People

У 1995 році Камілла подала на розлучення зі своїм чоловіком Ендрю, а наступного року спадкоємець британського трону розлучився з принцесою Діаною. У 1997 році вона загинула в автокатастрофі і згодом після цього Чарльз і Камілла припинили приховувати свої стосунки.

Роман, тривалістю 30 років, став законним 9 квітня 2005 року, але лише після того, як Єлизавета ІІ все-таки дозволила їм одружитися. Їхній шлюб зареєстрували в муніципалітеті Віндзора, однак пишного святкування не влаштовували.

Після одруження Камілла Паркер-Боулз отримала звання герцогині Уельської, як і її чоловік, однак віддає перевагу не користуватися ним в знак пам'яті принцесі Діані. А також вона залишила собі прізвище колишнього чоловіка.



Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, весілля / Instagram / @royal.addicted



Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, весілля, 9 квітня 2005 рік / Instagram / @royal.addicted



Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, 2016 рік / Getty Images



Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, 2018 рік / Getty Images



Принц Чарльз святкує 70-річчя у листопаді 2018 року / Instagram / @chrisjacksongetty