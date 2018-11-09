Принц Чарльз та Наомі Кемпбелл вразили спільним виходом: фото

1641 Читать новость на русском
Наомі Кемпбелл та принц Чарльз
Наомі Кемпбелл та принц Чарльз / Instagram / @naomi

48-річна супермодель та герцог Уельський вразили спільним виходом в Нігерії. Зірка супроводжувала принца Чарльза на святкуванні його прийдешнього дня народження в Лагосі.

Нові фото з’явились на офіційній сторінці представників королівської сім'ї у Twitter.

Читайте також: Справжній тато та дідусь Уельський: принц Чарльз у новому фільмі BBC – зворушливі фото

Принц Чарльз перебуває у Нігерії вже декілька днів. Він відправився в тур 31 жовтня разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз. Їхня подорож розпочалась з Гамбії, а вже в вівторок, 6 листопада, син королеви Єлизавети ІІ сам відвідав Нігерію. Саме в цій країні відбувся урочистий прийом з нагоди його прийдешнього дня народження.

Світський захід не змогла пропустити супермодель Наомі Кемпбелл. Знаменита британка, яка перебувала в Нігерії по справах, особисто привітала принца Чарльза зі святом. Для урочистого прийому зірка обрала чорне плаття з пір’ями від британського бренду Ralph & Russo. Шию Наомі прикрасив чокер в тон, а на плечах була накидка рожевого кольору.

 

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Наомі Кемпбелл Нігерія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1046
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
948
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1707
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук