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Принц Чарльз, який хворів коронавірусом, онлайн відкрив лікарню у Лондоні

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Принц Чарльз онлайн відкрив лікарню / Instagram / @clarencehouse

Престолонаслідник та син Єлизавети II нещодавно одужав від коронавірусу. Але у Великій Британії залишилось більше 30 тисяч тих, хто все ще страждають від недуги. Відтак принц Чарльз отримав честь відкрити тимчасову лікарню у Лондоні, щоправда, через відеозв'язок.

Перебуваючи в королівському маєтку в Шотландії, принц Чарльз мав честь відкрити тимчасову лікарню в Лондоні. За словами принца, він був "надзвичайно зворушений", коли його попросили провести церемонію відкриття, передає Sky News.

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Я з таким полегшенням думаю про те, що тепер кожен зможе бути впевненим в тому, що він отримає всю необхідну допомогу, яка може йому знадобитися, і можливість повернутися до нормального життя,
– повідомив принц Чарльз.

Зокрема він подякував усім співробітникам Національної служби охорони здоров'я Великобританії та волонтерам, які боряться з пандемією. Відомо, що лікарню збудували всього за 9 днів, яка зможе приймати до 5 тисяч пацієнтів. 

 

Нагадаємо, що 25 березня представники принца Чарльза оголосили, що син королеви хворий на коронавірус. Тест на COVID-19 здавала і його дружина Камілла, однак її показники були негативними. Своїм прикладом 71-річний британець хотів показати, що ніхто не застрахований від хвороби.

Вже менш, ніж за тиждень, 30 березня стало відомо, що принц Чарльз одужав та більше не має симптомів недуги. Деталей лікування представники монархії не розголошують. Водночас інсайдери пояснюють, що принц Чарльз не хоче привертати увагу ЗМІ до своєї історії боротьби з коронавірусом, адже тисячі людей наразі борються за своє життя. Згодом він записав відеозвернення, у якому зробив власні висновки, перебуваючи хворим, а також подякував усім медпрацівникам у цей нелегкий час.

 

Нагадаємо, що Велика Британія входить у десятку країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків захворювань коронавірусом. Станом на 3 квітня їх налічують більше 33 тисяч. Від хвороби загинуло майже три тисячі людей, а одужало – 135. У ВООЗ наголошують, щоб всі люди ізолювались та залишались з рідними вдома.

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Лондон Велика Британія
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