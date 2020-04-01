24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Принц Чарльз заступився за Гаррі та Меган у дипломатичному скандалі, – ЗМІ

-
Принц Чарльз оплатив охорону сину / www.hellomagazine.com

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали з Канади до США. Однак і там не були раді таким знаменитим гостям. Заступитись за нащадка вирішив спадкоємець британського престолу – принц Чарльз.

Як повідомляє The Daily Mail, саме батько принца Гаррі вирішив допомогти сину та передав йому 2,5 мільйона доларів на охорону. Гроші принц Чарльз виділив із приватних доходів, які він отримує від власної нерухомості у Великій Британії. За неофіційними підрахунками, щороку син Єлизавети ІІ отримує 26 мільйонів доларів на рахунок. 

Дивіться також: Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували прощальний допис у мережі

Принц Чарльз погодився виплатити Меган і Гаррі близько 2,5 мільйона доларів в приватному порядку. Однак принц Уельський не зможе фінансувати їх безкінечно,
– розповів інсайдер. 

Охорона принца Гаррі та Меган Маркл у США обійдеться у чималу суму. Британські поліцейські не мають права носити зброю там, тому їх відкликали до Лондона. Наразі подружжя вже знайшло охоронців, які раніше працювали на Анджеліну Джолі та Бреда Пітта. Саме вони і отримуватимуть плату від Гаррі та Меган. 

Що відомо про дипломатичний скандал 

Днями Дональд Трамп опублікував у твіттері досить скандальний допис. Через переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Лос-Анджелеса президент поквапився оголосити, що не має наміру покривати їхні витрати на охорону. 

Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які виїхали з Лондона, постійно проживатимуть у Канаді. Тепер вони виїхали з Канади до США, проте ми не будемо платити за їхню охорону. Вони повинні платити! 
– заявив Дональд Трамп.

Ймовірно, заява була спричинена досвідом Канади, уряд якої надавав охорону принцу Гаррі та Меган Маркл, коли вони були представниками королівської родини. Витрати за 3 місяці були чималими, тому громадськість обурювалась від того, що їхні податки йдуть на такі послуги.

Того ж дня представники герцогів Сассекських дали відповідь на скандальну заяву Дональда Трампа. За їхніми словами, Гаррі та Меган не потребують дотацій від Білого дому та самі будуть оплачувати свої витрати. 

"Герцог і герцогиня не планують просити американський уряд виділити ресурси для забезпечення їхньої безпеки. Організація охорони вже була оплачена з приватних джерел", – заявили вони. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Дональд Трамп Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Новини США LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:42 День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок
Новини шоу-бізнесу 3866
сьогодні , 08:03 Картинки з Днем сміху: потішна добірка
Традиції 7501
сьогодні , 10:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій
Кіно 15472
сьогодні , 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Традиції 16789
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5400
сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31728
сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
Лікування 133912
сьогодні , 12:02 Правда чи брехня: чи легко тебе надурити?
Новини культури 3349
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Олена Булан
сьогодні 11:23 Великий піст 2020: важливі дати, правила і прикмети
сьогодні 11:01 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 10:42 День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок
Юлія Михайлова
31 березня 19:03 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук