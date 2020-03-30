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Принц Чарльз переміг коронавірус та завершив самоізоляцію

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Принц Чарльз вийшов із самоізоляції / Фото: Getty Images

У середу, 25 березня, стало відомо, що у принца Чарльза діагностували коронавірус. Він здав тест на COVID-19, який показав позитивний результат. Сьогодні, 30 березня, ЗМІ повідомляють, що принц одужав та вийшов із самоізоляції.

Коронавірус поширюється світом із неймовірною швидкістю. За минулу добу зафіксували більш, ніж 100 тисяч нових випадків захворювання. За день помирають десятки тисяч людей у різних куточках планети. Проте є й хороші новини. Багатьом людям вдається одужати. Головне – дотримуватися рекомендацій лікарів. Саме завдяки цьому виздоровів принц Чарльз. Про це повідомляє видання Sky News.

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71-річний син Єлизавети ІІ пробув на самоізоляції 7 днів згідно з урядовими вказівками. Спершу у принца Уельського почали з'являтися легкі симптоми після чого він звернувся до лікарів, які підтвердили вірусну пневмонію, яку спричинив коронавірус. 

Королівський палац випустив офіційну заяву, у якій йдеться про завешення ізоляції принца Чарльза.

Його Королівська Високість перебуває я в доброму здоров'ї, і в цей час він діє у відповідності з поточними стандартами уряду і медичними обмеженнями, що діють на всій території Великої Британії. Його самоізоляція тривала сім днів відповідно з державними та медичними рекомендаціями,
– пишуть у повідомленні.

72-річна дружина Чарльза герцогиня Корнуольська також зробила тест на COVID-19. Результат виявився негативним, проте задля безпеки вона самоізолювалася і перебуватиме у маєтку Біркхолл в Шотландії до кінця цього тижня.

Додамо, станом на вечір 29 березня у Великій Британії зафіксували понад 19 тисяч випадків зараження коронавірусом, з яких 1 228 летальні. Одужати вдалося 135 людям. Найбільше смертей зафіксували в Англії – 1 125. Громадян закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle Королівська сім'я Велика Британія LifeStyle
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