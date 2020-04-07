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Принц Чарльз знову з'їхався з дружиною Каміллою після самоізоляції та коронавірусу

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Принц Чарльз і Камілла / Instagram / @clarencehouse

Престолонаслідник принц Чарльз нещодавно одужав після коронавірусу, а герцогиня Корноульська завершила період самоізоляції через ймовірність заразитись вірусом від чоловіка. Тепер вони двоє перебувають у маєтку Біркголл в Шотландії.

Про возз'єднання принц Уельського та герцогині Корноульської повідомили на сайті королівської сім'ї. Після двотижневої ізоляції поокремо подружжя з'їхалось в один маєток.

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Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

Про хворобу принца Чарльза стало відомо 25 березня. Його представники повідомили британським ЗМІ, що у нього діагностували коронавірус. Він зазначав, що давно контактував з його матір'ю – королевою Єлизаветою II, а дружина Камілла мала негативні результати тесту на коронавірус. Достеменно невідомо, де міг підхопити недугу британський принц.

Втім, представник монархії відбувся лише легкими симптомами і через тиждень заявив, що повністю виздоровів, однак продовжуватиме перебувати на карантині. Під час самоізоляції він записував звернення до громадян та навіть відкрив лікарню у Лондоні в режимі онлайн. 

До слова, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж захворів коронавірусом. Він довго заперечував небезпеку недуги та не вводив карантинні норми, коли хвороба у країні почала "набирати обертів". Під час візиту у лікарню з хворими на коронавірусу він тиснув їм руки та був переконаний, що лише "стадним імунітетом" вони зможуть побороти хворобу. Інші представники уряду не підтримали таку ідею і згодом карантин в країні все ж ввели. Сам Борис Джонсон на 10 день хвороби потрапив у реанімацію з ускладненнями, втім підключати його до апарату штучної вентиляції легень так і не було потреби.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Велика Британія Коронавірус COVID-19 Королівська сім'я LifeStyle
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