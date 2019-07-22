Принц Джордж святкує 6-річчя: Кейт Міддлтон оприлюднила нові фото сина

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Кейт Міддлтон і принц Джордж
Кейт Міддлтон і принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські започаткували гарну традицію – у день народження одного з дітей вони публікують їхні нові фото, таким чином вітаючи зі святом. Сьогодні, 22 липня, виповнюється 6 років принцу Джорджу, найстаршому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма, тому свіжі фото престолонаступника вже підкорюють мережу.

Традиційно, нові фото іменинника Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографією, оприлюднила на офіційній сторінці їхнього сімейства в Instagram. До слова, у травні, на сторінці Кенсінгтонського палацу вона зачарувала милими знімками їхньої доньки Шарлотти, яка святкувала 4-річчя, і ще тоді шанувальники герцогині помітили її талант до фотографії.

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Тож сьогодні, 22 липня, Кейт Міддлтон і принц Вільям, які відпочивають на острові Мюстік, привітали свого сина з днем народження. Три нових портрети 6-річного принца Джорджа отримали вдвічі більше коментарів, ніж зазвичай отримують знімки його батьків з офіційних заходів.

Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новими фотографіями принца Джорджа на честь 6-річчя Його Королівської Високості. Ці фотографії були нещодавно зроблені герцогинею в саду їхнього будинку в Кенсінгтонському палаці,
– прокоментували знімки представники королівського подружжя.

На фото престолонаступник британської корони позував у футболці національної збірної Англії з футболу і з широкою усмішкою, не соромлячись того, що він переживає період випадання молочних зубів.

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Принц Вільям
Джерело: LifeStyle 24
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