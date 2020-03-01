Принц Ендрю влаштовував побачення в Букінгемському палаці: обраниця сиділа на троні королеви

60-річний син королеви Єлизавети ІІ знову потрапив у гучний скандал. Здавалося б, після звинувачень у сексуальних зв'язках з неповнолітніми, репутацію принца Ендрю неможливо зіпсувати. Проте у пресі з'явилися нові подробиці про стосунки представника британської монаршої родини.

Як повідомляє видання The Sun, принц Ендрю вкотре зганьбився публічно. У 2000-х роках його пов'язували романтичні стосунки з американською моделлю Каприс Буре, яка на 12 років молодше за нього. Хоч почуття пари тривали до розголосу в пресі лише кілька місяців, син Її Величності встиг зробити кілька широких жестів для своєї обраниці.

Читайте також: Принцу Ендрю – 60: як королівська сім’я і ексдружина привітали чоловіка

Близьке оточення 48-річної зірки розповіло про її роман з принцом Ендрю, з яким вона познайомилася на офіційному обіді в Британії. Впродовж двох місяців вони регулярно розмовляли по телефону та здійснили кілька таємних побачень. Два з них відбулося у стінах королівської резиненції – у Букінгемському палаці. За регламентом, члени родини можуть запрошувати гостей лише заздалегідь попередивши охорону маєтку.

Принц Ендрю влаштував коханій Каприс Буре своєрідну прогулянку Букінгемським палацом. Разом вони відвідали Тронний зал, у якому розміщений золотий державний трон королеви Вікторії. Принц сам запропонував дівчині посидіти на троні та дозволив забрати чашу, яку модель відправила мамі в подарунок.

Під час одного з цих візитів вона помітила чашу, яка їй сподобалася, і попросила у Ендрю дозволу взяти її і відправити мамі. Вона стверджує, що він дозволив їй це зробити і її мамі дуже сподобався цей презент з палацу,

– розповіли інсайдери.

Стосунки принца Ендрю та Каприс Буре були платонічними й завершилися після перших повідомлень про роман у пресі. Проте оточення моделі зазначає, що перед її красою та спокусою не міг встояти не лише син королеви Єлизавети ІІ, а й її онук принц Гаррі. У 16-річного хлопця в кімнаті в місті Ітон висів календар з зображенням дівчини, тому юнак був не на жарт заінтригований дружбою дядька з Каприс Буре.