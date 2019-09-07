Принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднили деталі їхнього туру в Африку

Вперше після народження маленького Арчі Харрісона герцоги Сассекські готуються до міжнародного турне. 4-місячного малюка принц Гаррі та Меган Маркл планують брати із собою, відтак поїздка подружжя до Африки прикувала увагу всіх журналістів.

Днями пара оприлюднила перші деталі запланованої мандрівки. Згідно з офіційним дописом, принц Гаррі та Меган Маркл вирушать до Африки вже 23 вересня. Поїздка королівського подружжя триватиме до 2 жовтня. Відпочивати герцоги Сассекські не мають наміру: вони вже запланували 35 офіційних зустрічей та подій.

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За попередніми даними, королівське подружжя вирушить на три дні до Кейптауна, після чого принц сам подасться до Боствани та Анголи. Тільки через кілька днів Гаррі долучиться до своєї чарівної дружини та сина у Малаві. Герцоги завершуватимуть міжнародне турне в Йоганнесбурзі. Візит до Південної Африки є дуже важливим, адже його організувало Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності.

Водночас для Меган Маркл поїздка стане офіційним завершенням декретної відпустки. Очікується, що із собою вона візьме няню, яка допомагатиме доглядати за Арчі Харрісоном, та персональних стилістів. У турне країнами Співдружності герцогиню Сассекську супроводжували понад 10 помічників, тому, ймовірно, цього разу вона теж не відмовиться від персоналу.

Та поки прихильники герцогів Сассекських із захватом очікують на початок міжнародного турне, у Букінгемському палаці двояко сприймають цей анонс. Днями інсайдери The Sun розповіли, що принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від традиційного відпочинку з королевою, заявивши, що Арчі Харрісон занадто маленький для цього перельоту до Шотландії. Водночас кількагодинну мандрівку до Африки або Франції молоді батьки не скасували, що образило Єлизавету ІІ.

"Гаррі і Меган не планували їхати в Балморал цього літа, оскільки вони вважають, що Арчі занадто маленький. Це трішки дивно, оскільки його вік не став на заваді їхньої поїздки на Ібіцу, а потім на зустріч з Елтоном Джоном у Франції", – розповів інсайдер.