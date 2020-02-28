Принц Гаррі і Бон Джові записали пісню для Ігор нескорених: відео

Британський принц Гаррі ще раніше анонсував, що планує з легендарним фронтменом однойменного американського гурту Бон Джові записати спільну пісню. Новий трек має стати гімном знаменитих Ігор нескорених (Ігор непереможених).

Тиждень тому принц Гаррі отримав хвилю критики від користувачів. А причиною тому стала публікація відеоролику, в якому принца Гаррі начебто листується в месенджері з Джоном Бон Джові про його виступ на Іграх нескорених. Як виявилось, ця переписка була фейковою, а користувачі звинуватили принца Гаррі у неефективній рекламі.

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​Втім, 28 лютого, запис принца Гаррі та Бон Джові у студії звукозапису Еббі-роуд у Лондоні все ж відбувся. Там британський принц та американець спільно записали пісню Unbroken, що перекладі означає "Незламний", і вона стане офіційним гімном параолімпійських Ігор нескорених.

Принц Гаррі і Бон Джові записали пісню Unbroken для Ігор нескорених / Instagram-Stories / @sussexroyal

На сторінці герцогів Сассекському в інстаграмі вже розмістили фрагмент пісні. "Я сказав, що спробую", – йдеться в описі до відео з принцом Гаррі. На найцікавішому моменті, де дует разом починає співати, відео зупиняється.

На іншому відеоролику також можна побачити фрагменти створення пісні у студії, та спів хору Ігор нескорених.

Додамо, що Ігри нескорених пройдуть у травні (9-16) цього року в Гаазі, Нідерланди.

Що відомо про Ігри нескорених? Це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Їх у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.