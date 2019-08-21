Принц Гаррі і Меган Маркл нарешті знайшли няню для сина, – ЗМІ

Упродовж кількох місяців принц Гаррі та Меган Маркл перебували у пошуках няні, яка б допомагала доглядати за їхнім сином Арчі Харрісоном. І, як стверджують в західних ЗМІ, таки знайшли ідеальну помічницю.

Герцоги Сассекські вперше в історії британської монархії найняли на роботу темношкіру няню. Наразі ім'я жінки зберігається у секреті, однак, за даними The Sun, Меган Маркл абсолютно задоволена її роботою.

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Вона добре прижилась у сім'ї. Меган – дуже практична мама, але нова няня – це знахідка для неї. Вона чудово ладнає з маленьким Арчі і просто обожнює його. Гаррі і Меган дуже задоволені нею,

– зазначили джерела видання.

Окрім цього, інсайдери з близького оточення подружжя розповіли, що няня Арчі Харрісона супроводжувала пару під час їхньої поїздки до Ніцци. Це вже третя за рахунком жінка, яку герцоги Сассекські наймають на посаду няні. Помічниця не буде жити з герцогами у Віндзорі, однак проводитиме там дуже багато часу. Також няня поїде з принцом Гаррі та Меган Маркл у міжнародний тур до Африки, який запланований на вересень 2019 року.

Що відомо про попередніх помічниць герцогів Сассекських?

У ЗМІ неодноразово з'являлась інформація про норовливий характер Меган Маркл, який не могли витримати чимало її помічників. Ще з більшою прискіпливістю герцогиня Сассекська взялась вибирати няню для єдиного сина Арчі Харрісона. Дві жінки, які таки пройшли відбір дружини принца Гаррі, не витримали на своїй посаді й тижня. Відтак Меган та її первісток залишились без няні в перший місяць після пологів.

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Інсайдери стверджували, що остання помічниця розповіла про складні умови праці, які змусили її звільнитись на наступний день після знайомства з подружжям. За словами няні, Меган Маркл не давала їй змогу виконувати роботу, оскільки навіть не залишала малюка наодинці з нею. Також герцогиня забороняла жінці брати на руки маленького сина.

Дбати про 3-місячного Арчі Харрісона королівській парі допомагала мама Меган Маркл – Доріа Редлан. Перед пологами доньки вона переїхала до Великобританії та досі проживає у Фрогмор-хаус.