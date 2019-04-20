Принц Гаррі і Меган Маркл не на жарт розізлили журналістів: деталі

Після несподіваної заяви герцогів Сассекських про нерозголошення народження первістка у той же день, журналісти почали лютувати. Вони запевняють, що у зв'язку зі своїм соціальним статусом принц Гаррі і Меган Макрл повинні з'явитися перед дверима лікарні з новонародженим дитям, як це робили протягом сорока років інші представники королівської сім'ї.

Внук Єлизавети ІІ та його дружина Меган Маркл вирішили змінити правила, яких протягом сорока років дотримувалися кілька поколінь королівської сім’ї, зокрема Кейт Міддлтон і принц Вільям, які є батьками трьох спадкоємців престолу. Вони не хочуть позувати перед клінікою із новонародженою дитиною на руках. Журналісти незадоволені неочікуваною позицією герцогів Сассекських. Про це повідомляє видання New York Times.

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На думку іноземних ЗМІ, принц Гаррі і Меган Маркл повинні дотриматися заведених норм, оскільки вони є публічними особистостями. 78-річний фотограф Артур Едвардс зображав моменти народження п'яти королівських дітей, тому його таке рішення вкрай обурило.

Громадськість має право знати про життя тих, хто фінансується в основному на їх податки. Ви або приймаєте це, або стаєте приватною особою,

– заявив фотограф.

Також він додав, що раніше він вважав Гаррі своїм другом і він був найпривітнішим серед усіх інших представників королівської сім’ї, а тепер навіть не вітається з ним. "Ставиться як до телеграфних стовпів", – завершив 78-річний Артур Едвардс.