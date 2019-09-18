Принц Гаррі і Меган Маркл відпочили з сином у пабі: фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @kensingtonroyal

Попри королівські титули та обов'язки принц Гаррі та Меган Маркл полюбляють відвідувати громадські місця. Днями подружжя помітили у звичайному пабі, куди герцоги прийшли зі своїм 4-місячним сином Арчі Харрісоном.

За інформацією TMZ, пара обрала звичайний паб, який розташований неподалік від їхнього маєтку у Віндзорі. Візит герцогів Сассекських був несподіваним, тому для королівського подружжя не було ані резервованого столу, ані приватної альтанки. 

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Принц Гаррі та Меган Маркл зайшли у заклад, не привертаючи зайвої уваги, тому не всі британці зрозуміли, що це знаменита пара. Герцог Сассекський ніс автокрісло, в якому спав маленький Арчі Харрісон. Малюк провів обід поряд зі своїм зірковим батьком та навіть не плакав, коли Меган Маркл змінювала йому підгузок. 

За словами очевидців, пара обрала смажену їжу з меню, а Гаррі навіть випив кілька чарок пива. Водночас молода матуся Меган замовила собі звичайну воду. Супроводжували подружжя два працівники поліції та приватний охоронець. Чоловіки не заважали іншим відвідувачам у пабі та навіть не перевірили замовлення герцогів. 

До них ставилися так само, як і до всіх інших відвідувачів, і взагалі не турбували,
– розповів один з очевидців. 

Принц Гаррі і Меган Маркл з сином
Принц Гаррі і Меган Маркл з сином / Фото: TMZ

Герцогів Сассекських супроводжували охоронці
Герцогів Сассекських супроводжували охоронці / Фото: TMZ

Як відомо, перед народженням сина майбутні батьки відмовились від алкоголю та почали надавати перевагу здоровому способу життя. Тоді, за словами інсайдерів, королівське подружжя харчувалось овочами та крупами, а м'ясо чи рибу для них готували на пару. Однак у січні 2019 року принц Гаррі порушив обіцянку Меган Маркл та відпочив у барі. Тепер герцог теж не відмовився від пива, що свідчить про те, що домовленість подружжя дещо змінилась. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл Королівська сім'я Зіркові діти
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