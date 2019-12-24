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Принц Гаррі і Меган Маркл зачарували прихильників різдвяною листівкою: фото

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Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

За традицією, представники королівської родини презентують свої різдвяні листівки. Та, мабуть, найбільша увага журналістів була прикута до святкової картки принца Гаррі і Меган Маркл, адже це вперше їхній син Арчі постав на особливому знімку. І герцоги Сассекські не розчарували: їхня листівка зможе зачарувати навіть запеклих хейтерів.

Відповідне фото з'явилось на твіттер-сторінці благочинної організації The Queen's Commonwealth Trust. Принц Гаррі та Меган Маркл надіслали святкову картку благодійникам, які не втримались від публікації чарівного фото своїх королівських патронів. 

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Головним героєм різдвяного кадру був первісток пари – 7-місячний Арчі Гаррісон. Саме він постав на першому плані фото, з цікавістю розглядаючи камеру. А от принц Гаррі та Меган Маркл щасливо позували за ним на фоні новорічної ялинки. Таким чином герцоги Сассекські могли символічно показати громадськості, хто відтепер є головною людиною в їхньому житті. 

Наша сім'я бажає вашим родинам веселого Різдва і щасливого Нового року,
– йшлося у листівці. 

Цікаво, що королівське подружжя обрало улюблені чорно-білі тони для святкової листівки. За неофіційними даними, автором світлини була подруга Меган Маркл – акторка Яніна Гаванкар, яка гостювала у їхньому маєтку. А от у мережу фото потрапило у форматі gif-зображення. 

Ще 19 грудня свою листівку передчасно презентували принц Вільям і Кейт Міддлтон. Святковий кадр злила у мережу комодор авіації Дон МакКаферті. Вона похизувалась різдвяним привітанням від герцогів Кембриджських та навіть після видалення файлу на прохання королівської родини не уникнула його поширення. 

На фото видно, як принц Вільям, Кейт Міддлтон та троє їхніх дітей – Джордж, Шарлотта і маленький Луї – щасливо усміхаються на ретро-мотоциклі. 

Різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Twitter / @secretofellie

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Різдво Новорічні свята Королівська сім'я
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