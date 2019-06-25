Принц Гаррі і Меган завершили ремонт будинку: британці розлючені через витрачені ними кошти

Незабаром герцоги Сассекські нарешті зможуть переїхати до своєї резденції Фрогмор-хаус, ремонт у якій не припинявся протягом шести місяців. Однак повноцінному щастю принца Гаррі та Меган Маркл перешкодили обурення жителів Великобританії. Вони розгнівані через те, що чималі кошти були взяті з державного бюджету.

Вперше новина про капітальний ремонт Фрогмор-хаусу підірвала мережу в січні 2019 року. Саме тоді стало відомо, що герцоги мають намір повністю переробити фасад будинку, а також змінити розташування кімнат, обладнавши його дитячою.

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Сума, в яку принц Гаррі та Меган Маркл пообіцяли вкластися, сягала 1,5 мільйона доларів, однак пізніше стало відомо, що їм знадобиться вдвічі більше грошей. Британців неабияк обурило те, що таку велику суму коштів буде стягнуто з державного бюджету, адже усі кошти – це сплачені британцями податки. Проте Меган та Гаррі пообіцяли сплатити чималу частину з власної кишені.

Коли довгоочікуване повернення подружжя до власної резиденції з новонародженим сином стало не за горами, британці забезпечили їм новий клопіт. Як повідомляє видання Town and Country, жителі Великобританії лютують через те, що герцоги Сассекські таки взяли гроші на ремонт свого будинку з суверенного гранту Єлизавети ІІ, а власні заощадження витратили лише на меблі.

Якщо член королівської сім'ї каже, що хоче кухню кращу, ніж ту, яку може собі дозволити придбати на виділені державою гроші, то він сам покриває витрати,

– обурено зазначили інсайдери.

Однак з'явилися і ті, які виступили на захист королівського подружжя. Вони запевнили, що така сума на ремонт була просто необхідною для принца Гаррі з Меган і їхнього маленького сина, адже Фрогмор-хаус – стара будівля.

Оскільки Фрогмор-котедж побудували доволі давно (у XIX столітті), подружжю довелося постати перед труднощами під час ремонту. Велика частина стельових блоків і перекриттів були несправними. Системи опалення були застарілими, неефективними і не відповідали екологічним нормам,

– сказали приближені інсайдери до королівської сім'ї.

Варто нагадати, що подружжя переїхало у Фрогмор-хаус на початку квітня, однак продовжували доводити своє помешкання до ідеального стану та вигляду.