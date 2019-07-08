Принц Гаррі, Меган Маркл і їхній син Арчі отримали неймовірний подарунок на честь хрестин

308 Читать новость на русском
Королівська сім'я з новонародженим Арчі
Королівська сім'я з новонародженим Арчі / Instagram / @sussexroyal

Днями герцоги Сассекські охрестили свого первістка Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора. Попри те, що таїнство хрещення було повністю приватним, деякі деталі церемонії все ж стають відомими їхнім шанувальникам. Так, однією з них став подарунок для новоспечених батьків від Королівського хору.

Приватні хрестини двомісячного Арчі Харрісона відбулися в суботу, 6 липня. За бажанням герцогів Сассекських церемонія відбулася без репортерів та в близькому колі. Первісток принца Гаррі та Меган Маркл отримав чимало презентів, однак найбільш цінним для всього королівського сімейства став подарунок від Королівського хору.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі показали перші фото з хрестин Арчі Харрісона: миловидні кадри

На весіллі принца Гаррі і Меган Маркл вони виконали для молодят пісню Stand By Me, від якої залишилися під враженнями всі запрошені, а на хрестини їхнього сина вони підготували новий сюрприз. Королівський хор написав та записав для двомісячного Арчі власну колискову під однойменною назвою Lullaby. Пісня вже з'явилася у вільному доступі для прослуховування. Цілком ймовірно, що вона стане улюбленою не лише для герцогів Сассекських і їхнього сина.

.

blog_ava
Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
сьогодні
10790
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
7 липня 14:29 Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
3278
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 липня 10:39 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
29201
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
6 липня 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 1919
Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
6 липня 09:34 Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
916
Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
5 липня 19:11 Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
1100
Новини
Більше новин
Залиште відгук