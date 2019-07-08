Принц Гаррі, Меган Маркл і їхній син Арчі отримали неймовірний подарунок на честь хрестин

Днями герцоги Сассекські охрестили свого первістка Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора. Попри те, що таїнство хрещення було повністю приватним, деякі деталі церемонії все ж стають відомими їхнім шанувальникам. Так, однією з них став подарунок для новоспечених батьків від Королівського хору.

Приватні хрестини двомісячного Арчі Харрісона відбулися в суботу, 6 липня. За бажанням герцогів Сассекських церемонія відбулася без репортерів та в близькому колі. Первісток принца Гаррі та Меган Маркл отримав чимало презентів, однак найбільш цінним для всього королівського сімейства став подарунок від Королівського хору.

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На весіллі принца Гаррі і Меган Маркл вони виконали для молодят пісню Stand By Me, від якої залишилися під враженнями всі запрошені, а на хрестини їхнього сина вони підготували новий сюрприз. Королівський хор написав та записав для двомісячного Арчі власну колискову під однойменною назвою Lullaby. Пісня вже з'явилася у вільному доступі для прослуховування. Цілком ймовірно, що вона стане улюбленою не лише для герцогів Сассекських і їхнього сина.

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