Принц Гаррі не спілкувався з Дональдом Трампом після його образ у бік Меган Маркл: фотодоказ

Днями Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули до столиці Велокобританії, аби здійснити низку офіційних заходів. Однак не всі представники королівської сім'ї були привітними з президентом США. Причиною є його некоректні висловлювання у сторону герцогині Сассекської.

Під час гала-вечора, на якому зібралися майже всі представниці королівської сім'ї, окрім Меган Маркл, шанувальники помітили цікавий момент.

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На світлинах з Дональдом Трампом і Меланією позували Єлизавета ІІ і її син Принц Чарльз з дружиною. Також на банкеті були присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям і новоспечений татусь. Тоді, як Меган Маркл доглядає за новонародженим сином, він виконує свої королівські обов'язки. Проте про приємне проведення часу герцогом Сассекським у Букінгемському палаці мало що говорить.

Як помітно на офіційних знімках, 34-річний принц Гаррі спілкується лише з Іванкою Трамп, тримаючись якомога далі від її батька і перебуваючи не у найвеселішому гуморі. Прихильники запідозрюють, що причиною цьому є некоректні висловлювання президента США щодо Меган Маркл. Кілька днів тому 72-річний політик назвав герцогиню Сассекську "противною" у відповідь на її висловлювання щодо нього.



Принц Гаррі під час зустрічі з Дональдом Трампом уникав з ним спілкування / Getty Images

Що відомо про непорозуміння між Дональдом Трампом і Меган Маркл? Як відомо, Меган Маркл є затятою шанувальницею феміністського руху. Вона ніколи не приховувала свого ставлення щодо гендерної рівності і часто відверто висловлювала свою думку щодо некоректного ставлення до жінок. Так, про Дональда Трампа герцогиня Сассекська неодноразово говорила як про "жінконенависника", а також людину, яка породжує ворожнечу.



У 2016 році екс-акторка заявила, що емігрує до Канади, якщо Дональд Трамп виграє у президентських виборах. Так, власне, і сталося. Політик став президентом США, а Меган Маркл, яка була прихильницею Хілларі Клінтон, емігрувала з країни, проте до Великобританії.Нещодавно в мережі з’явився коментар американського президента і його реакція на висловлювання Меган Маркл. Він запевнив, що не знав про ставлення герцогині до його особи. Я цього не знав. Що я можу сказати? Я не знав, що вона була противною (nasty),

– сказав Трамп.



Принц Гаррі під час зустрічі з Дональдом Трампом уникав з ним спілкування / Getty Images