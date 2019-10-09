Принц Гаррі підготував спільний проєкт з Едом Шираном до Всесвітнього дня психічного здоров'я

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Ед Ширан і принц Гаррі
Ед Ширан і принц Гаррі / Колаж LifeStyle 24

Принц Гаррі показав тизер нового проєкту, який він підготував спільно з британським співаком Едом Шираном до Всесвітнього дня психічного здоров'я – 10 жовтня.

На офіційній сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі з'явився короткий ролик, на якому Ширан дзвонить у двері Фрогморського котеджу принца Гаррі. Онук британської королеви відчиняє двері та запрошує поп-зірку пройти всередину. 

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Також на питання Еда "Як справи?" рудоволосий принц Гаррі  жартома відповідає: "Я наче в дзеркало дивлюся". Відео закінчується на тому, що співак цікавиться, чи він може зайти у дім з камерою.

"Буде скоро", – анонсували представники королівської сім'ї майбутній проєкт у підписі. Подробиці стануть відомі вже 10 жовтня. 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Королівська сім'я
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