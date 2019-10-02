Принц Гаррі подав до суду на видання, яке опублікувало приватний лист Меган Маркл: деталі

Герцог Сассекський не на жарт розізлився на представників ЗМІ і, не витримавши чергового втручання журналістів в їхнє з Меган Маркл життя, подав на відоме видання до суду. Причиною позову стала публікація приватного листа, який дружина принца Гаррі написала своєму батькові.

У мережі з'явилися фото офіційної заяви принца Гаррі. Внук Єлизавети ІІ подав позов до суду на видання Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers. За його словами, британський таблоїд порушив політику конфіденційності королівської сім'ї та авторські права.

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Працівники видання опублікували зміст приватного листа, який Меган Маркл написала своєму батькові незадовго після їхнього з Гаррі весілля. Тим паче, за словами герцога Сассекського, зміст листа було змінено таким чином, щоб зіпсувати читачам враження про його дружину. Він назвав це маніпуляцією.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику … Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки – і ця безжальна кампанія тільки посилилася за минулий рік, протягом її вагітності й догляду за нашим новонародженим сином,

– заявив принц Гаррі у зверненні.

Також він додав, що зазвичай людям дорого коштує пропаганда, особливо, коли вона неправдива і керується злими замислами. І зазначив, що вони з Меган Маркл можуть вдавати, що нічого не відбувається, але насправді вони не можуть описати, наскільки їм боляче від того, що трапляється.

Я був свідком її (Меган Маркл, – LifeStyle 24) таємних страждань занадто багато місяців. Стояти осторонь і нічого не робити суперечило б усьому, в що ми віримо,

– підкреслив принц Гаррі.

Відомо, що в разі перемоги герцогів Сассекських у суді, грошова компенсація від Mail on Sunday буде спрямована на кампанію по боротьбі з цькуванням.

Заява принца Гаррі / Фото / Instagram / @hrhofsussex