Принц Гаррі порушить сімейну традицію через Меган Маркл: несподівані деталі

Британська королівська сім'я вважається однією з найбільш консервативних, адже дотримується всіх традицій, запроваджених предками. Однак принц Гаррі може порушити сімейну ідилію, проігнорувавши славнозвісні Boxing Day shoot.

Щороку перед новорічними святами члени королівської родини відправляються на полювання у Сандрінгам. Однак, як повідомляють інсайдери The Daily Mail, відпочинок ймовірно пройде без принца Гаррі.

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Причиною ігнорування сімейної традиції стала вагітна Меган Маркл, яка виступає проти насилля над тваринами. Герцогиня Сассекська свого часу відмовилась від носіння хутра та закликала всіх приєднатись до такої акції. Щоб не засмучувати свою дружину, принц Гаррі не приєднається до свого батька та брата на полюванні.

За словами інсайдерів, це не вперше внук королеви Єлизавети ІІ порушує сімейні традиції через герцогиню Сассекську. Така поведінка принца Гаррі вже встигла загострити конфлікт. Не на користь це і самій Меган, до якої можуть ставитись, як до загрози королівської ідилії.

Вільям бачить в цьому ще один приклад того, що його брат відсторонився від сім'ї разом зі своєю новою дружиною,

– зазначив інсайдер.

З часу одруження принц Гаррі дуже змінився. Так, на церемонії весілля близького друга Тома Інскіпа герцог Сассекський з дружиною першими покинули свято. Окрім цього, внук Її Величності змінив свій раціон, додавши більше вегетаріанських страв, та поповнив гардероб еко-брендами.