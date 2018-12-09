Принц Гаррі посварився зі своїм братом через Меган Маркл, – ЗМІ

Західні ЗМІ продовжують з'ясовувати, чому принц Гаррі та Меган Маркл вирішили оселитись подалі від королівських родичів. За словами інсайдерів, причиною для цього став конфлікт внуків Єлизавети ІІ.

Чимало кореспондентів припускали, що норовлива Меган Маркл могла вступити в конфлікт з Кейт Міддлтон. Однак не герцогині стали причиною для переїзду з Букінгемського палацу, а чималий конфлікт принца Гаррі та Вільяма. І хоч представники королівської родини спростовують чутки, інсайдери потай стверджують протилежне.

Читайте також: Яку пораду Меган Маркл отримала від своєї зіркової подруги: цікаві деталі

Як довідались журналісти The Sun від працівників палацу, принц Гаррі всілякою ціною намагається захистити свою вагітну дружину. Днями герцог Сассекський заявив, що його брат, принц Вільям, намагається зіпсувати сімейну ідилію з Меган. Інсайдери ж запевняють: така поведінка внука королеви є не що інше, як спокута вини перед його загиблою мамою.

Він не сприймає жодної критики щодо Меган. Гаррі став настільки чутливим, що навіть бачить звинувачення там, де їх нема. На мою думку, він відчуває провину, що не зміг захистити принцесу Діану, тому всіляко намагається боронити Меган. Це як своєрідний спосіб спокути,

– заявив інсайдер.

Суперечка двох братів розпочалась ще перед весіллям принца Гаррі та Меган Маркл. Познайомившись з американкою, герцог Кембриджський провів тривалу розмову зі своїм братом, яка дуже не сподобалась нареченому. Королівське весілля все ж відбулось, а принц Гаррі й досі стверджує, що його брат намагається зруйнувати стосунки з Меган.

"Гаррі звинуватив свого брата у спробі закінчити його стосунки ще на початковому етапі. Відтоді відносини двох принців не відновились", – додав інсайдер.



Принц Гаррі посварився зі своїм братом / The Sun

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що королева Єлизавета ІІ виділила герцогам Сассекським розкішний котедж у Віндзорі, на території якого принц Гаррі та Меган Маркл влаштовували вечірку з нагоди одруження. У будинку пара облаштує 10 кімнат, одна з яких буде дитячою. Крім цього, подружжя планує зробити окреме приміщення для тренувань та заняття йогою. У вільний час принц Гаррі та Меган Маркл зможуть насолоджуватись прогулянкою розкішними садами, які оточують Фрогмор-хаус.