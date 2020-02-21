Принц Гаррі потрапив під критику через невдалий рекламний хід: фейковий діалог з Джон Бон Джові

Після відмови від королівських повноважень репутація герцогів Сассекські суттєво похитнулася. Проте сам принц Гаррі дав черговий привід для активізації хейтерів у мережі. Він вирішив прорекламувати паралімпійські змагання Invictus Games, опублікувавши фейкову переписку з музикантом Джон Бон Джові, виступ якого заплановано у рамках заходу.

Меган Маркл та принц Гаррі на початку цього року оголосили про бажання відійти від королівських повноважень. Рішення Букінгемського палацу вступить в силу вже з квітня цьогоріч. До того часу подружжя планує здійснити кілька офіційних виходів. Так, герцог Сассекський об'єднається з американським музикантом Джон Бон Джові на студії звукозапису в Лондоні вже 28 лютого.

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На офіційній сторінці Сассекських в інстаграмі з'явився ролик, який відображає спілкування принца Гаррі з Джон Бон Джові. Він отримує повідомлення від співака, який зазначає, що зовсім скоро приїде до Лондона й має ідею для Invictus Games. На паралімпійських змаганнях він з'явиться сам, без рок-гурту Bon Jovi з піснею Unbroken. Проте виконавець запевнив, що у нього буде неабияка підтримка. Сам Гаррі відповів, що може заспівати з Джоном в дуеті.

Проте у підписі до ролика з перепискою герцог поспішив проінформувати фоловерів, що спілкування не є справжнім. Користувачі не надто схвально оцінили вчинок Гаррі, звинувативши його у невдалій рекламі. Громадськість, яка була проінформована, що він з'явиться на Invictus Games у травні, вважає зайвий розголос недоречним.

Варто зазначити, що паралімпійські змагання стали знаковою подією у подружньому житті герцогів Сассекських, адже саме під час заходу в Торонто 2017 року пара здійснила перший публічний вихід. Цьогоріч Invictus Games відбудуться у нідерландському місті Гаага, куди принц Гаррі навідається вже після офіційного складання королівських обов'язків.