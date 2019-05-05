Принц Гаррі пропустить важливу подію через Меган Маркл

Хоч західні ЗМІ припускають, що Меган Маркл вже давно народила первістка, однак Букінгемський палац всіляко це заперечує. Днями знайшлось додаткове підтвердження офіційній заяві: принц Гаррі чи не вперше пропустить щорічні спортивні змагання "Ігри непереможених" (Invictus Games).

Відкриття спортивної події заплановане на 8 та 9 травня 2019 року. Перед цим принц Гаррі публічно повідомив громадськість, що поїде до Нідерландів з 2-денним візитом. Однак не минуло й тижня, як плани герцога Сассекського змінились.

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Представники Букінгемського палацу запевнили, що принц Гаррі буде в Амстердамі на відкритті "Ігор нескорених", однак приїде виключно на урочисту частину 9 травня та повернеться назад у Великобританію. За офіційними даними, такі зміни відбулись "через проблеми з логістикою".

"Ігри нескорених" – міжнародні змагання, засновані принцом Гаррі у 2014 році. У заході беруть участь виключно військовослужбовці та ветерани, які були поранені під час служби. Змагання проводять у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі

Попри таку заяву прихильники королівської сім'ї та журналісти переконані, що внук Єлизавети ІІ хоче не пропустити моменту народження своєї першої дитини. Згідно з їхніми даними, Меган Маркл таки народжуватиме вдома в присутності принца Гаррі.

Вагітність Меган Маркл стала однією з найпопулярніших тем у світі. Герцогиня Сассекська всіляко порушує королівські правила, привертаючи пильну увагу британських ЗМІ. Так, чи не вперше представники королівської родини планують не показувати свого нащадка після пологів, а згодом опублікувати фото немовля на офіційній сторінці палацу.

Меган Маркл і принц Гаррі особисто прийняли рішення зберегти в секреті інформацію щодо народження їхньої дитини. Вони з нетерпінням чекають можливості поділитися новинами з усіма, після того, як відсвяткують подію приватно з найближчими людьми,

– йшлося в офіційній заяві.

Згодом біля будинку принца Гаррі та Меган Маркл були помічені медики, тому британці були впевнені: герцоги Сассекські вже стали батьками, однак приховують цю інформацію від громадськості. Оскільки королівська родина живе за кошт платників податків, це неабияк обурило суспільство. Відтак Букінгемський палац поспішив спростувати всі чутки та запевнив усіх, що первісток принца Гаррі та Меган Маркл ще не з'явився на світ, а її пологи можуть відбутись з дня на день.