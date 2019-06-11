Принц Гаррі розкрив рідкісне фото з Меган Маркл у Кенсінгтонському палаці

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / www.gettyimages.com

У вівторок, 11 червня, принц Гаррі мав зустріч з прем'єр-міністром Непалу Кхадгою Прасадом Шармом Олі у Кенсінгтонському палаці. На знімках з прийому можна розгледіти рідкісне фото з Меган Маркл, яке раніше не з'являлося у мережі. Як відомо, кімнати у королівських палацах традиційно прикрашають фотографіями з членами сім'ї у вишуканих рамках.

На фото із зустрічі у Кенсінгтонському палаці, де раніше проживали Меган Маркл і принц Гаррі, помітним є їхній знімок у рамці, яка прикрашена спільною монограмою подружжя.

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Монограма складається з перших літер імен закоханих – латинські H і M. Зверху зображена корона з двома хрестами, чотирма геральдичними ліліями і двома листами полуниці.

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Зустріч принца Гаррі у Кенсінгтонському палаці / Getty Images

Як пише журнал Hello!, знімок був зроблений у грудні 2017 року польським фотографом Алексі Любомирським у рамках фотосесії принца Гаррі і Меган.

Маркл постала в елегантному блакитному платті одного з її улюблених дизайнерів Роланда Муре. Торік ціна на сукню складала 1295 фунтів стерлінгів.


У рамці на фото: принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Також спостережливі шанувальники королівської британської сім'ї помітили й портрет герцогів Кембриджських – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон.


Зустріч принца Гаррі у Кенсінгтонському палаці / Getty Images


У рамці на фото: принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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