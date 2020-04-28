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Принц Гаррі розпочав роботу над проєктом про психічне здоров'я : деталі

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Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі після складання королівських обов'язків продовжує працювати та вже встиг запустити власний проєкт. Ініціативу він спрямував на військовослужбовців та жінок, які потребують психологічної допомоги.

Принц Гаррі та Меган Маркл звикають до нового життя в Лос-Анджелесі. Вони працюють над створенням власного благодійного фонду, а принц Гаррі вже запустив свій перший проєкт після "мегзиту" HeadFIT. Роботу над ним Гаррі розпочав ще в Англії, в складі королівської сім'ї. Про це повідомляє видання Harpers Bazaar.

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HeadFIT – це проєкт про підтримку психічного здоров'я. Ментальний фітнес допоможе зберегти психіку в нормальному стані та залишатися на висоті. Це стосується життя на роботі та вдома.

Над цією ідеєю Гаррі працював три роки. Програми управлінням психікою цікавили його ще до одруження з Меган. Він активно долучався до благодійних ініціатив, які стосувалися цієї теми і працював в цьому напрямку разом із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

HeadFIT – це про те, щоб бути найкращим, яким ви можете бути. Це про отримання переваги, будь то протистояти супернику чи подолати складну ситуацію. Мова йде про те, щоб створити стійкість, яка відповідатиме більшості спортсменів світового класу та підготувати вас до щоденного стресу. Бути HeadFIT – це бути найкращим,
– розповів принц Гаррі.

Згідно з офіційним пресрелізом, HeadFIT створений за участю працівників оборони. Платформа буде доступна широкій публіці. Зараз вона проходить тестування до випуску.

Автор: Христина Кобак
Теги: Здоров'я Психологія Принц Гаррі LifeStyle
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