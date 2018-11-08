Принц Гаррі розповів, як його батько відреагував на прохання вести до вівтаря Меган Маркл

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty images

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулось ще 19 травня, а світ і досі обговорює цю приголомшливу церемонію. У документальному фільмі каналу BBC One внук Єлизавети ІІ відверто розповів, як його батько відреагував на прохання відвести наречену до вівтаря.

Як відомо, батько Меган Маркл відмовився приїжджати на весілля зіркової доньки. Скандальний Томас Маркл заявив, що саме в цей час у нього запланована операція. Однак у ЗМІ й досі переконані, що причиною такого рішення були резонансні новини напередодні королівського весілля: батько герцогині Сассекської вирішив заробити на одруженні доньки, тому позував перед папараці, а згодом отримав за це плату. 

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Відтак знаменита наречена напередодні свого весілля опинилась у непростій ситуації. Допоміг вирішити проблему принц Гаррі, який попросив свого батька повести до вівтаря герцогиню Сассекську. Як повідомляє журнал People, у документальному фільмі внук королеви Єлизавети ІІ відверто розповів, як саме відреагував принц Чарльз на несподівану пропозицію. 

Я попросив його, і, чесно кажучи, думаю, він навіть не очікував, що це трапиться. Але одразу сказав: "Так, звичайно, я зроблю все, що потрібно для Меган. Адже я тут для того, щоб підтримати вас". Для нього це було просто фантастичною можливістю стати для нас такою опорою,
– зізнався принц Гаррі. 

Вже за кілька днів після розмови принц Чарльз щасливо супроводжував Меган Маркл до вівтаря. Від зворушливої миті наречений не стримав сліз, а під час самого весілля тихо прошепотів батьку: "Дякую".

Цей момент згодом побачили всі представники Букінгемського палацу, які розчулились від таких слів. Зокрема, герцогиня Камілла зізналась, що не змогла втримати сльози від подяки принца Гаррі. 

"Це було дуже зворушливо. У церкві я просто не могла почути те, що сказав Гаррі. Але після того, як я побачила це по телевізору, я... Думаю, це був прекрасний жест", – крізь сльози розповіла герцогиня Камілла. 

Нагадаємо, що 19 травня весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як екс-акторка Меган Маркл виходить заміж за принца Гаррі. Всі модниці з нетерпінням очікували виходу нареченої, адже щоразу весільне вбрання герцогині задає тренд на багато років. Так, весільна сукня Меган Маркл викликала справжній шквал емоцій, а друге її вбрання вже можна придбати за 45 доларів

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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