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Принц Гаррі та Бон Джові випустили пісню Unbroken для Ігор нескорених

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Принц Гаррі та Бон Джові випустили пісню Unbroken / Instagram / @bonjovi

Наприкінці лютого принц Гаррі та американський рок-музикант Бон Джові записала спільну пісню Unbroken. Реліз треку відбувся лише сьогодні, 27 березня. Він стане офіційним гімном параолімпійських Ігор нескорених.

На офіційному ютуб-каналі 58-річного музиканта Бона Джові відбулася прем'єра пісні Unbroken, до запису якої долучився герцог Сассекський. Спільна робота присвячена Іграм нескорених. Це змагання принц Гаррі заснував для військових ветеранів ще 2014 року. 

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На особистій сторінці в інстаграм-сторіс герцоги Сассекські опублікували ролик зі зйомок, яким презентували пісню Unbroken. Для її запису Гаррі прилетів до Лондона з Канади та працював з Боном Джові у легендарній студії Abbey Road. Також до роботи над синглом долучився військовий хор з 12 осіб. 

Варто зазначити, що паралімпійські змагання стали знаковою подією у подружньому житті герцогів Сассекських, адже саме під час заходу в Торонто 2017 року пара здійснила перший публічний вихід. Цьогоріч Ігри нескорених відбудуться у нідерландському місті Гаага на початку травня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bon Jovi (@bonjovi)

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Гаррі Джон Бон Джові Музика
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