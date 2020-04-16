Принц Гаррі та Меган Маркл доставляли їжу жителям Каліфорнії

Під час спалаху коронавірусу у світі подружжя спрямовує свою благодійність на боротьбу з пандемією. Принц Гаррі та Меган Маркл самостійно вже двічі долучилися до числа волонтерів та доставили їжу жителям Каліфорнії, які знаходяться у групі ризику.

З дня у день світ дізнається про нові благодійні вчинки Меган Маркл та принца Гаррі. Якщо раніше подружжя вирішило пожертвувати 90 000 фунтів стерлінгів на рахунок британської благодійній організації Feeding Britain, то тепер пара власноруч допомогла американцям.

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Як інформує видання ET, Меган та Гаррі підтримали організацію Project Angel Food, яка у час пандемії коронавірусу доставляє продукти харчування літнім людям, які страждають від хронічних захворювань та порушень імунної системи. Подружжя перетворилося на волонтерів та самостійно забезпечило 20 сімей продовольством.

Судячи з усього, на такий вчинок їх надихнула мати Меган Доріа Редлан, яка сама є волонтеркою організації. Вперше подружжя доставляло їжу у Великодню неділю, 12 квітня, а вчора, 15 квітня, повторило свою ініціативу. Вони дотримувалися всіх належних заходів безпеки – одягли маски, рукавички та зберігали дистанцію у півтора матра.

Вони повідомили нам, що чули про перевантаження наших водіїв і хотіли добровільно полегшити навантаження, яке звалилося на них,

– повідомив директор Project Angel Food.

Слід зауважити, що Меган і Гаррі доставляли їжу людям, які проживають у Західному Голлівуді, що неподалік міста Малібу. Це вкотре підтверджує те, що подружжя оселилося у розкішному маєтку в найпрестижнішому окрузі Лос-Анджелеса.

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