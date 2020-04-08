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Принц Гаррі та Меган Маркл можуть мати фінансові труднощі через пандемію, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Після складання королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл почали самостійне життя, без дотацій від Букінгемського палацу. Однак, як стверджує журналіст Омід Скубі, який спеціалізується на британській монархії, невдовзі у пари виникнуть фінансові труднощі.

Як він розповів таблоїду The Daily Mail, принц Гаррі та Меган Маркл очікували, що після переїзду до США вони будуть отримувати прибуток від своїх проєктів. Однак через коронавірус і озвучування мультфільмів Disney, й інші ініціативи поставили на паузу. Відтак фінансові труднощі – неминучі. 

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"Упродовж декількох останніх років вони обидвоє не заробляли собі на життя. Члени королівської родини не отримують зарплату, але при цьому всі їхні витрати покриває держава. Найближчі місяці будуть для Меган і Гаррі важкими. Ніхто не знає, коли ситуація у світі стабілізується", – розповів Омід Скубі. 

Наразі найбільшу суму подружжя витрачає на оплату приватних охоронців. За рік принц Гаррі та Меган Маркл віддадуть найманцям майже 5 мільйонів доларів. 

За даними експертки Лейни Луї, у Канаді подружжю було легше покрити всі видатки. Там Гаррі та Меган охороняли 8 британських правоохоронців, які наприкінці березня 2020 року повернулись до Лондона. Окрім цього, кінна поліція Канади також надавала допомогу парі, що обходилось владі у кругленьку суму. Саме це стало приводом для обурення громадськості, адже канадці не мали наміру віддавати свої кошти на безпеку принца Гаррі та його дружини. 

Наразі Дональд Трамп вже оголосив, що не буде фінансово допомагати подружжю. Водночас принц Чарльз вже передав своєму сину Гаррі 2,5 мільйона доларів та буде упродовж року виділяти кошти нащадку. Однак, за словами інсайдерів, це теж тимчасове рішення, що розуміє Меган Маркл. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі LifeStyle
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