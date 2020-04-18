Принц Гаррі та Меган Маркл на таємній прогулянці з домашніми улюбленцями: фото

Принц Гаррі та Меган Маркл після виходу з королівської сім'ї та переїзду в Лос-Анджелес стали однією із найбільш обговорюваних зіркових пар. Подружжя перебуває під пильним поглядом журналістів та прихильників.

Папараці стежать за кожним виходом Меган та Гаррі. Здається, що такої уваги пара не отримувала навіть тоді, коли Меган стала частиною королівської родини. Їхні фото оцінюють в сотні тисяч доларів, а представникам ЗМІ доведеться викласти мільйон доларів, щоб поспілкуватися з парою. Та поки вони звикають до життя у новій країні. Днями їхні фото з прогулянки з собаками з'явилися на сторінці Royalty_dr в інстаграмі.

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Гаррі та Меган влаштували прогулянки з чорним лабрадором і біглем на прізвисько Гай. Саме його Маркл взяла колись із притулку. На світлинах бачимо, що пара їхала на Porsche SUV.

Вони одягнені в непримітний спортивний одяг. Обличчя прикривають бандани блакитного кольору. Для того, щоб вберегти себе від зайвих очей, зіркова пара вирішила одягнути кепки та сонцезахисні окуляри.

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