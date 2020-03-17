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Принц Гаррі та Меган Маркл не складуть королівські повноваження вчасно через коронавірус, – ЗМІ

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Принц Гаррі і Меган Маркл не складуть королівські обов'язки 31 березня / Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські повинні були скласти свої королівські повноваження 31 березня. Проте через пандемію коронавірусу у світі та закриття кордонів, невідомо, коли подружжя зможе повернутися до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл наразі перебувають в Канаді. Відомо, що уряд держави закрив кордони країни та обмежив сполучення з іншими країнами. Саме з цієї причини герцоги Сассекські змушені відкласти складання королівських обов'язків. Про це повідомляє видання Mirror.

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Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно руйнує усі плани. Окрім того, що королівська сім'я вже скасувала усі публічні виходи, довелося перенести на невизначений термін і зречення від сім'ї принца Гаррі з дружиною.

Гаррі з Меган зараз замкнені в пастці коронавірусу. Тепер він ще більше ізольований від рідних і в рази важче переносить це після не найтеплішої поїздки додому,
– розповів інсайдер.

Меган Маркл є громадянкою Сполучених Штатів Америки, тому на неї такі обмеження не діють і вона може вільно перетинати кордони.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі зафіксовано більш, ніж 180 тисяч зараження коронавірусом та понад 7 тисяч смертей. Одужали понад 78 тисяч осіб.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Королівська сім'я Коронавірус Covid-19 Принц Гаррі Меган Маркл LifeStyle
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