Принц Гаррі та Меган Маркл не складуть королівські повноваження вчасно через коронавірус, – ЗМІ

Герцоги Сассекські повинні були скласти свої королівські повноваження 31 березня. Проте через пандемію коронавірусу у світі та закриття кордонів, невідомо, коли подружжя зможе повернутися до Великої Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл наразі перебувають в Канаді. Відомо, що уряд держави закрив кордони країни та обмежив сполучення з іншими країнами. Саме з цієї причини герцоги Сассекські змушені відкласти складання королівських обов'язків. Про це повідомляє видання Mirror.

Читайте також: Меган Маркл та принц Гаррі влаштували святковий обід для своїх помічників

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно руйнує усі плани. Окрім того, що королівська сім'я вже скасувала усі публічні виходи, довелося перенести на невизначений термін і зречення від сім'ї принца Гаррі з дружиною.

Гаррі з Меган зараз замкнені в пастці коронавірусу. Тепер він ще більше ізольований від рідних і в рази важче переносить це після не найтеплішої поїздки додому,

– розповів інсайдер.

Меган Маркл є громадянкою Сполучених Штатів Америки, тому на неї такі обмеження не діють і вона може вільно перетинати кордони.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі зафіксовано більш, ніж 180 тисяч зараження коронавірусом та понад 7 тисяч смертей. Одужали понад 78 тисяч осіб.