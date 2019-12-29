Принцу Гаррі та Меган Маркл відмовили у бронюванні столика у ресторані: відома причина

Герцоги Сассекські вирішили влаштувати особливі різдвяні канікули в Канаді. Принц Гаррі та Меган Маркл не весь час проводили у помешканні, а хотіли навідатись в один з популярних ресторанів. Однак власники закладу відмовились бронювати столик для представників королівської родини.

Як повідомляє Vancouver Sun, принц Гаррі та Меган Маркл захотіли повечеряти у канадському ресторані Deep Cove Chalet. Заклад славиться смачними стравами у стилі французької кухні. За неофіційними даними, герцогиня часто навідувалась туди під час зйомок серіалу "Форс-мажори", тому й запросила свого чоловіка до ресторану. Однак власники закладу вирішили відмовити подружжю у бронюванні столика, хоч було і багато вільних місць на обраний ними час.

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Згодом П'єр Коффель та його дружина, яким належить ресторан, пояснили своє рішення. Вони зізнались, що просто не могли б гарантувати спокій принцу Гаррі та Меган Маркл, адже чимало жителів Канади мріяли поспілкуватись з королівською парою. Та й безпеку таким гостям власники ресторану теж не обіцяли б.

Вони відходять від традицій, і я просто бажаю їм всього найкращого. Нехай вони будуть в тиші і спокої. Я бажаю їм усім усамітнення, яке вони можуть отримати. Вони заслужили на це,

– пояснили представники Deep Cove Chalet.

У знак вибачення П'єр Коффель передав герцогам Сассекським дві дитячі книги для Арчі Гаррісона. Власники ресторану не приховують, що колись хотіли б познайомитись з Гаррі і Меган та сподіваються, що їхній сюрприз сподобається подружжю.

У Канаді принц Гаррі та Меган Маркл зустрінуть Новий рік. Королівська пара взяла 6-тижневу відпустку, яку проводить у розкішному маєтку в передмісті Ванкувера. Очевидці стверджують, що герцоги Сассекські багато часу проводять із сином, гуляючи з ним у парку.

Водночас пара не забуває про королівські традиції. Напередодні католицького Різдва принц Гаррі та Меган Маркл привітали всіх прихильників зі святами, а в мережі опублікували чарівну листівку, яку герцоги відправили благодійним організаціям, з якими співпрацюють.