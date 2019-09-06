Принц Гаррі та Меган Маркл образили королеву, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл розчарували Єлизавету ІІ
Принц Гаррі та Меган Маркл розчарували Єлизавету ІІ / Instagram / @sussexroyal

Ймовірно, Меган Маркл обрала не найкращу стратегію у завоюванні прихильності Єлизавети ІІ. Днями інсайдери західних ЗМІ зізнались, що британська королева образилась на поведінку герцогів Сассекських.

Як відомо, Її Величність Єлизавета ІІ – прихильниця одвічних королівських правил, які передаються з покоління в покоління. Тому королева щороку вирушає до Шотландії на відпочинок, запрошуючи всіх своїх родичів. Резиденція закрита від журналістів та громадськості, а її територію ретельно охороняє Королівська гвардія, відтак всі представники Букінгемського палацу можуть почуватись там у безпеці, повідомляє The Sun.

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Однак герцоги Сассекські вирішили відмовитись від запрошення Єлизавети ІІ. Принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що 4-місячний Арчі Харрісон занадто маленький для поїздки до замку Балморал. Це образило Її Величність, адже вік нащадка не завадив герцогам Сассекським відпочити в Іспанії та Франції.  

Гаррі і Меган не планували їхати в Балморал цього літа, оскільки вони вважають, що Арчі занадто маленький. Це трішки дивно, оскільки його вік не став на заваді їхньої поїздки на Ібіцу, а потім на зустріч з Елтоном Джоном у Франції,
– розповів інсайдер. 

Водночас представники Букінгемського палацу переконані, що саме Меган Маркл повпливала на відмову подружжя їхати до Шотландії. Інсайдери впевнені: герцогиня не хоче проводити там час, адже невід'ємною частиною дозвілля буде риболовля та полювання, що неприйнятно для дружини принца Гаррі. Королева Єлизавета ІІ розчарована від такого рішення родичів, бо це вдруге Її Величність отримує відмову (у 2018-му пара не поїхала до Шотландії через вагітність Меган). 

На Балморалі всі члени королівської родини полюють, стріляють, ловлять рибу, тож, можливо, це стало приводом для відмови Меган. Вона ніколи не бувала в Балморалі, тому королева розчарована, що її невістка ігнорує цю традицію,
– додав інсайдер. 

Водночас у ЗМІ підозрюють, що принц Гаррі теж міг бути ініціатором такого рішення. Внук Єлизавети ІІ заявив під час інтерв'ю для Vogue, що великі сім'ї шкодять планеті. Тому він не матиме більше двох дітей, бо розуміє шкоду від перенаселення. Водночас Єлизавета ІІ – мама 4 дітей, а Кейт Міддлтон – 3. Саме через таку суперечну заяву герцоги Сассекські можуть уникати своїх родичів.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Єлизавета II
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