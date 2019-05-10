Принц Гаррі та Меган Маркл об'єднались з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон для особливого проекту

Хоч у ЗМІ підозрюють, що герцоги Кембриджські та Сассекські мають доволі напружені стосунки, вони успішно спростовують всі чутки спільними виходами та навіть проектами. Сьогодні, 10 травня, принц Гаррі та Меган Маркл заявили про запуск особливої ініціативи.

Наразі герцогиня Сассекська відпочиває у Віндзорі зі своїм новонародженим сином Арчі, проте її благодійні задуми активно втілюються у життя. Так, 10 травня у мережі було оголошено, що принц Гаррі і Меган Маркл об'єднують свої сили з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, щоб запустити спільну ініціативу із назвою Shout.

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Згідно з анонсом, у Великобританії діятиме цілодобова гаряча лінія, яка буде надавати психологічну допомогу людям. Таким чином представники королівської родини прагнуть чи не вперше створити ініціативу, яка буде стосуватись психології та емоційного здоров'я британців.

У презентації принц Вільям та Гаррі пояснили, як діятиме Shout. За їхніми словами, це буде текстове спілкування волонтерів із людьми, які переживають стрес. Представники зможуть надати швидку психологічну допомогу британцям та при потребі скерувати їх до дипломованих фахівців.

Ця безкоштовна телефонна лінія для обміну текстовими повідомленнями є приватним, тихим і надійним способом для тих, хто відчуває проблеми з психічним здоров'ям, щоб знайти безпечний простір для отримання допомоги та підтримки,

– розповів принц Гаррі.

"Гаряча лінія працює цілодобово і без вихідних. Вона скеровує людей до волонтерів, які надають допомогу в той час, коли її найбільше потребують. Це допомагає перейти від стану кризи до спокою і знайти більш довготривалу підтримку", – додав принц Вільям.

Окрім цього, у мережу потрапили фото із таємної зустрічі принца Гаррі та Меган Маркл до Shout. Перемовини відбулись у листопаді 2018 року, коли герцоги Сассекські тільки готувались стати батьками. Символічно одразу після народження нащадка пара оголосила про запуск благодійного проекту зі своїми королівськими родичами.

Що відомо про пологи Меган Маркл?

Вранці 6 травня у герцогині Сассекської розпочалися пологи. Близько обіду представники королівської сім'ї повідомили, що о 5:26 зранку Меган Маркл народила хлопчика. Вага первістка становила 3,26 кілограма. Через два дні після пологів Меган і Гаррі вийшли до журналістів у St George's Hall, що у Віндзорському замку та дали перше інтерв'ю, у якому розповіли про сина, однак ім'я вирішили не розголошувати. А через кілька годин після появи заявили, що назвали хлопчика Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор.