24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували прощальний допис у мережі

- Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

31 березня – останній день, коли принц Гаррі та Меган Маркл представляють британську монархію. Подружжя більше не зможе використовувати свій титул герцогів Сассекських, тому вирішило публічно попрощатись із прихильниками, які упродовж року стежили за їхніми досягненнями.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже з першого дня квітня офіційно перестануть бути представниками Букінгемського палацу. Подружжя склало свої королівські обов'язки та відмовилось від будь-яких привілеїв. Наразі герцоги Сассекські переїхали жити до США і готові розпочати роботу. А от зі сторінкою в інстаграмі їм довелось попрощатись, про що вони сповістили 11 мільйонів підписників. 

Читайте також: Дональд Трамп заявив, що уряд не виділятиме коштів на охорону принца Гаррі та Меган Маркл

"Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Дякую нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз'єднання з вами", – написали принц Гаррі та Меган Маркл. 

Представники знаменитої пари підтвердили інформацію про те, що інстаграм-сторінка буде і надалі відкрита для огляду, однак там не буде жодної активності. Така ж ситуація буде і з сайтом герцогів Сассекських. 

Ще в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили світ заявою: вони хочуть відмовитись від своїх королівських обов'язків. Однією з причин такого рішення був нещадний булінг американки у ЗМІ та скандальні заяви за участю її родичів. Після роздумів Єлизавета ІІ таки дозволила нащадку це зробити, зазначивши, що 2020 рік стане своєрідним перехідним періодом, коли обидві сторони побачать, як ця домовленість діє на практиці. 

Цікаво, що одним із пунктів герцогів Сассекських була відмова від привілеїв королівської родини, а також фінансування з податків. Гаррі і Меган будуть самі заробляти собі на життя. Герцогиня Сассекська вже домовилась за співпрацю з компанією Disney та спільно з чоловіком вестиме благодійні проєкти. 

Водночас королева Єлизавета ІІ висунула свою вимогу – пара більше не може використовувати титул герцогів Сассекських та вживати слово "королівський". Таке рішення було несподіваним, однак Гаррі та Меган виконали це прохання Її Величності. Саме тому 31 березня герцоги Сассекські попрощались з підписниками свого блогу і оголосили про його закриття.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Принц Гаррі Меган Маркл
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 07:14 Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
Food and Drinks 11059
сьогодні , 08:30 31 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 663
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 147400
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 12333
сьогодні , 09:57 Мережу зачарували нові фото Бена Аффлека та Ани де Армас
Новини шоу-бізнесу 1529
сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
Лікування 31781
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 7578
30 березня , 23:22 Модель Демі Роуз оголила сідниці у бікіні: еротичні фото 18+
Новини шоу-бізнесу 6619
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:20 Від ДахаБраха до Дуа Ліпи: нова музика березня, яку варто послухати
Надія Біленко
30 березня 19:04 10 кліпів Леді Гаги, які вражають креативністю
Уляна Журба
30 березня 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Юлія Михайлова
29 березня 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
29 березня 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук