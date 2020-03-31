Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували прощальний допис у мережі

31 березня – останній день, коли принц Гаррі та Меган Маркл представляють британську монархію. Подружжя більше не зможе використовувати свій титул герцогів Сассекських, тому вирішило публічно попрощатись із прихильниками, які упродовж року стежили за їхніми досягненнями.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже з першого дня квітня офіційно перестануть бути представниками Букінгемського палацу. Подружжя склало свої королівські обов'язки та відмовилось від будь-яких привілеїв. Наразі герцоги Сассекські переїхали жити до США і готові розпочати роботу. А от зі сторінкою в інстаграмі їм довелось попрощатись, про що вони сповістили 11 мільйонів підписників.

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"Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Дякую нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз'єднання з вами", – написали принц Гаррі та Меган Маркл.

Представники знаменитої пари підтвердили інформацію про те, що інстаграм-сторінка буде і надалі відкрита для огляду, однак там не буде жодної активності. Така ж ситуація буде і з сайтом герцогів Сассекських.

Ще в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили світ заявою: вони хочуть відмовитись від своїх королівських обов'язків. Однією з причин такого рішення був нещадний булінг американки у ЗМІ та скандальні заяви за участю її родичів. Після роздумів Єлизавета ІІ таки дозволила нащадку це зробити, зазначивши, що 2020 рік стане своєрідним перехідним періодом, коли обидві сторони побачать, як ця домовленість діє на практиці.

Цікаво, що одним із пунктів герцогів Сассекських була відмова від привілеїв королівської родини, а також фінансування з податків. Гаррі і Меган будуть самі заробляти собі на життя. Герцогиня Сассекська вже домовилась за співпрацю з компанією Disney та спільно з чоловіком вестиме благодійні проєкти.

Водночас королева Єлизавета ІІ висунула свою вимогу – пара більше не може використовувати титул герцогів Сассекських та вживати слово "королівський". Таке рішення було несподіваним, однак Гаррі та Меган виконали це прохання Її Величності. Саме тому 31 березня герцоги Сассекські попрощались з підписниками свого блогу і оголосили про його закриття.