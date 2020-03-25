Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали медиків у час пандемії

Десятки країн світу оголосили про карантин через пандемію коронавірусу. З 12 березня обмежувальні заходи ввели і в Україні. У непростий час підтримати своїх прихильників та медиків вирішили принц Гаррі та Меган Маркл.

На офіційній сторінці в інстаграмі вони поширили допис, у якому закликали людей дотримуватись порад ВООЗ та залишатись вдома. Герцоги Сассекські додали, що зараз весь світ об'єднався у боротьбі з коронавірусом. Особливу увагу у зверненні вони приділили медичним працівникам, які вже кілька тижнів наполегливо працюють, наражаючи себе на небезпеку.

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"Сміливі та віддані медики на передових епідемії ризикують власним благополуччям та здоров'ям, піклуючись про хворих та борючись з коронавірусом. Де б ви не були у світі, ми всі вам неймовірно вдячні! Для всіх нас найкращий спосіб підтримати медичних працівників – це переконатись, що ми не ускладнюємо їхню роботу, поширюючи цю хворобу далі. Тож у ВООЗ поділилися деякими рекомендаціями, які можуть допомогти. Ви, можливо, їх бачили чи чули раніше, але вони сьогодні такі ж важливі, як ніколи", – заявили герцоги Сассекські.

Принц Гаррі та Меган Маркл наголосили, що кожна людина повинна дбати про своє здоров'я у час пандемії. Також варто дотримуватись простих правил: мити часто руки, користуватись респіраторами, покидаючи своє помешкання, зберігати дистанцію у людних місцях, вчасно реагувати на симптоми Covid-19 та стежити за інформацією щодо пандемії.



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Наразі герцоги Сассекські самоізолювались в орендованому маєтку в Канаді. Вони вже вжили застережні заходи, щоб не наражати себе та маленького Арчі Гаррісона на небезпеку. За словами інсайдерів, принц Гаррі та Меган Маркл попросили підлеглих носити латексні рукавички та медичні маски. Водночас герцогиня намагається зробити все для того, щоб її син не мав стресу від пандемії.

"Меган вимагає, щоб всі члени її команди (люди, які купують продукти і виконують доручення) постійно носили латексні рукавички і дотримувалися строгого гігієнічного протоколу... Меган має побоювання з приводу коронавірусу, тому вона намагається зайвий раз не торкатися до свого обличчя і не забуває мити руки. Вона каже, що паніка ні до чого доброго не приведе. Її родині не потрібна напружена атмосфера, і вона не хоче, щоб Арчі відчував якийсь стрес. Її будинок – це територія миру і спокою", – розповів інсайдер.